Một tay súng IS. (Nguồn: CBS News)

Sputniknews đưa tin Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov ngày 26/4 cho rằng các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nusra đã bắt đầu thay đổi chiến thuật và hiện đã xây dựng được mạng lưới khủng bố toàn cầu mới.Phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva, ông Bortnikov nhấn mạnh: "Những kẻ cầm cầu các nhóm khủng bố quốc tế như IS, Mặt trận al-Nusra và tàn dư của các tổ chức khủng bố trước đây, như al-Qaeda đã bắt đầu thay đổi chiến thuật vì hiểu rằng chúng có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn ở những khu vực chiếm ưu thế trước đây."Theo ông Bortnikov, các nhóm khủng bố quốc tế đang tích cực điều chiến binh đến xây dựng cơ sở tại Afghanistan, Yemen và thâm nhập sâu vào lục địa châu Phi.Trên thực tế, các nhóm khủng bố đã hình thành được mạng lưới khủng bố quy mô toàn cầu mới./.