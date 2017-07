Binh sỹ Syria trong buổi huấn luyện tại một địa điểm bí mật ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 21/7, quân đội Chính phủ Syria cùng với sự hỗ trợ của các tay súng thuộc phong trào Hezbollah từ Liban đã tổ chức đợt tấn công đẩy lùi những phần tử nổi dậy đang bám trụ tại những sào huyệt còn sót lại trên biên giới Syria và Liban.Hãng tin Reuters dẫn lời một chỉ huy thuộc liên minh quân sự ủng hộ Chính phủ Syria cho biết chiến dịch nhằm vào phiến quân của Mặt trận Nursa hoạt động tại khu vực ngoại ô đồi núi của thị trấn Arsal​ bên phía Liban và các khu vực khác gần thị trấn Fleita​ của Syria.Al-Manar, kênh truyền hình do phong trào Hezbollah điều hành, đưa tin liên quân ủng hộ chính quyền Damacus đã giành được một số thắng lợi quan trọng trong giai đoạn đầu của chiến dịch.Trong khi đó, một nguồn tin an ninh của Liban cũng cho biết người tị nạn sống trong khu vực chiến sự đã được sơ tán dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Liban và sự giám sát của Liên hợp quốc.Có khoảng vài nghìn người di cư đang sinh sống trong các trại tị nạn tại miền đông thị trấn Arsal, khu vực đồi núi nằm giữa biên giới Syria và Liban, vốn được coi là địa bàn hoạt động của các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các phần tử thánh chiến và quân nổi dậy từ Syria.Năm 2014, Arsal là một trong những khu vực của Liban chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc nội chiến Syria khi các tay súng Hồi giáo tràn qua và chiếm giữ toàn bộ thị trấn.Các nỗ lực đạt thỏa thuận đều thất bại, các tay súng không chịu từ bỏ khu vực này để trở về các khu vực do phiến quân kiểm soát trên lãnh thổ Syria.Hồi đầu tháng, thủ lĩnh phong trào Hezbollah tuyên bố thời gian thỏa thuận giữa các phiến quân bám trụ tại thị trấn Arsal và Chính phủ Syria đã chấm dứt và đã đến lúc đánh đuổi phiến quân ra khỏi khu vực này.Phong trào Hồi giáo Hezbollah của người Shi'ite, một đồng minh quan trọng của chính quyền Ankara, có vai trò hỗ trợ các chiến dịch chống quân nổi dậy tại biên giới Syria-Liban và nhiều chiến dịch khác trong lãnh thổ Syria./.