Cảnh kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Từ hơn 9 giờ đến 11 giờ ngày 28/7, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng, khiến hàng nghìn phương tiện xếp dài, nhích từng mét, gây bức xúc người dân. Nhiều hành khách buộc phải xuống xe để đi bộ vào sân bay.Các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, nút giao Lăng Cha Cả, cầu vượt Hoàng Hoa Thám, khu vực cổng sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra tình trạng ùn ứ, hỗn loạn.Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải mở lối đi dưới chân cầu vượt để dòng xe từ sân bay đi thẳng qua đường Hồng Hà, nhằm hạn chế phương tiện chạy vòng theo trục đường Trường Sơn để quay đầu.Tình cảnh cũng diễn ra tương tự tại nút giao Nguyễn Thái Sơn​-Phạm Văn Đồng-Hoàng Minh Giám, với hàng nghìn phương tiện nhích bánh, nhất là đoạn đường Nguyễn Kiệm, trước bệnh viện 175. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong vất vả phân luồng, điều tiết giao thông.Trước đó, vào chiều hôm qua (27/7), các cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra một vụ ùn ứ kéo dài do chiếc xe khách loại 45 chỗ chạy trên đường Hoàng Văn Thụ hướng từ ngã tư Bảy Hiền về sân bay, khi vòng qua gầm cầu vượt Lăng Cha Cả thì xảy ra sự cố vướng thanh giới hạn chiều cao.Sự cố giao thông xảy ra đúng vào giờ cao điểm khiến một số tuyến đường quanh khu vực như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, khu vực Lăng Cha Cả, Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, Bạch Đằng xảy ra ùn ứ nặng.Ngày 20/7 cũng đã xảy ra vụ tắc đường nghiêm trọng kéo dài hơn 4 tiếng khiến các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất gần như tê liệt.Như vậy, tính đến nay đã xảy ra 3 vụ tắc đường nghiêm trọng ngay sau khi thành phố đưa vào sử dụng cầu vượt thép vào ga quốc tế, quốc nội và nhánh cầu vượt nút giao Hoàng Minh Giám-Phạm Văn Đồng.Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố thừa nhận, việc khánh thành 2 cầu vượt thép nói trên đã phần nào giảm ùn tắc giao thông nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.Về giải pháp tình thế, ông Võ Khánh Hưng, phó ​giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Giao thông Vận tải đã giao Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (đơn vị trực thuộc Sở) rà soát lại tất cả các giao lộ trên đường Trường Sơn để xem xét mở rộng các bán kính cong (vạt các góc đường) để tạo thuận lợi cho xe lưu thông.Đồng thời, điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông ở nút giao thông Lăng Cha Cả và sẽ lắp đèn tín hiệu tự động để điều chỉnh chu kỳ đèn phù hợp với lượng xe trên đường.Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải làm việc với các lực lượng Công an, chính quyền địa phương để xây dựng cơ chế phối hợp, xử lý nhanh các sự cố giao thông trong khu vực này, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông xunh quanh khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất./.