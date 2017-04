Sáng 29/4, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải, xe khách và một xe du lịch đã xảy ra khiến 1 người chết, 4 người bị thương.Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng Đồng Nai, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 29/4, tại km 1783+300 tuyến Quốc lộ 1A, xe ôtô khách biển kiểm soát 51B-178.31 do anh Nguyễn Trọng Phúc Đức (chưa rõ tuổi, quê quán) điều khiển lưu thông hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ôtô du lịch 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 51F-924.50 do anh Trần Trọng Quân điều khiển cùng chiều phía trước. Sau đó hai bên cùng dừng xe bên đường, xuống đứng trước đầu xe khách để thương lượng.Vừa lúc này, bất ngờ ôtô tải biển kiểm soát 85C – 036.56, do anh Tô Công Hạ điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau đâm thẳng vào phần đuôi xe ôtô khách, khiến xe lao về phía trước tông vào 5 người đang đứng phía trước, rồi tiếp tục húc vào phần đuôi của xe ô tô 7 chỗ.Hậu quả cú va chạm mạnh khiến 5 người gồm 3 tài xế và 2 phụ xe bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Phạm Văn Hùng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, phụ xe khách) đã tử vong tại bệnh viện.Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Xuân Lộc đã đến hiện trường để điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.