Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul ngày 25/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 7/8, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 5 người nước ngoài tại thành phố Istanbul.Những đối tượng này bị nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công.Theo báo Hurriyet, 5 đối tượng trên bị bắt trong một chiến dịch phối hợp giữa Tổ chức Tình báo Quốc gia (MIT) và lực lượng chống khủng bố của cảnh sát thành phố Istanbul.Lực lượng an ninh đã thu giữ nhiều vũ khí và tài liệu tại nơi trú ngụ của các đối tượng trên.Trong vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu nhiều vụ tấn công do IS thực hiện, điển hình là vụ xả súng ở hộp đêm Reina tại thành phố Istanbul vào đêm Giao thừa khiến 39 người thiệt mạng, trong đó có hơn 20 người nước ngoài.​Cùng ngày, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 1.026 người nước ngoài vượt biên trái phép.Theo công bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, những người bị bắt do vượt biên trái phép vào Thổ Nhĩ Kỳ gồm 926 người mang quốc tịch Syria, 28 người Bungaria, 18 người Hy Lạp và 3 người Iraq.Bên cạnh đó, ít nhất 50 người nước ngoài bị bắt khi vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria một cách bất hợp pháp. Một người khác cũng bị bắt giữ khi đang tìm cách vào Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ.Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh dọc biên giới nước này với Syria và Iraq để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép do ảnh hưởng từ cuộc nội chiến ở cả hai nước này.Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng khoảng 330km tường dọc biên giới với Syria và Iraq./.