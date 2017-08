Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch truy quét phiến quân IS tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 5/8, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực dọc biên giới phía Nam, nhằm ngăn chặn những mối đe dọa từ phiến quân người Kurd ở miền Bắc Syria.Theo Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều các đơn vị pháo binh tới tỉnh Kilis để củng cố lực lượng tại khu vực này.Trong khi đó, hãng thông tấn tư nhân Dogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 6 đoàn xe, gồm nhiều xe tăng và pháo binh đối diện khu vực Afrin do người Kurd kiểm soát tại Syria.Thổ Nhĩ Kỳ kịch liệt phản đối sự hiện diện của lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại miền Bắc Syria. Thời gian vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục oanh kích vào các vị trí của lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria.Chính sách của Ankara tại đây chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn ảnh hưởng ngày một gia tăng của các nhóm người Kurd, vốn đã thành lập các khu vực tự trị kể từ khi cuộc chiến tranh Syria bắt đầu vào năm 2011.Ankara cho rằng YPG là mối đe dọa an ninh, coi lực lượng này là sự mở rộng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã nổi lên chống lại chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm qua.YPG là lực lượng quan trọng trong Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn trong nhiều tháng qua đã tiến hành chiến dịch nhằm giành lại thành phố Raqqa ở Syria từ IS. Mỹ xem YPG như một đồng minh trong chiến dịch chống IS tại thành phố Raqqa, thành trì của IS tại Syria.Mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã trở nên căng thẳng sau khi Mỹ ủng hộ trang bị vũ khí cho YPG.Trong một diễn biến khác, cùng ngày, một nguồn tin quân sự cho hay quân đội Liban sẽ không hợp tác với quân đội Syria để chống lại IS tại khu vực biên giới hai nước, bác bỏ những thông tin trước đó của truyền thông địa phương.Nguồn tin trên khẳng định quân đội Liban có đủ khả năng để đối phó và tiêu diệt bất cứ tổ chức nào mà không cần sự giúp đỡ từ khu vực cũng như cộng đồng quốc tế.Trước đó một ngày, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố trong vài ngày tới, Liban sẽ mở một cuộc tấn công nhằm vào phiến quân IS ở khu vực biên giới với Syria. Sau đó, báo al-Joumhouria của Liban đưa tin quân đội nước này và Syria đã có sự phối hợp trực tiếp liên quan đến chiến dịch tấn công IS./.