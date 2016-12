Lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/12 tuyên bố đã "vô hiệu hóa" 44 phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và làm 117 đối tượng khác bị thương trong khuôn khổ chiến dịch mà Ankara phát động ở thị trấn al-Bab, miền Bắc Syria.Trong một tuyên bố, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết 7 thành viên thuộc lực lượng nổi dậy Syria đã bị thương trong các vụ đụng độ trong 24 giờ qua, trong khi 157 mục tiêu IS đã bị pháo kích và các vũ khí khác tấn công.Lực lượng nổi dậy Syria do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bao vây thị trấn al-Bab nhiều tuần qua trong khuôn khổ chiến dịch Lá chắn Euphrates mà Ankara phát động gần 4 tháng trước nhằm truy quét những người Hồi giáo dòng Sunni theo đường lối cứng rắn và các tay súng người Kurd ra khỏi khu vực biên giới Syria./.