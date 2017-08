Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) phát biểu tại thủ đô Caracas ngày 31/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 3/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định Quốc hội lập hiến (ANC) sẽ đảm bảo hòa bình đất nước và sự thật về những gì đã xảy ra trong 125 ngày bạo loạn vừa qua do phe đối lập kích động tại quốc gia này, khiến 121 người thiệt mạng.Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng cảnh vệ quốc gia (GNB), Tổng thống Maduro chúc mừng cựu Ngoại trưởng Delcy Rodríguez, người đã được bầu làm Chủ tịch ANC, và các ông Aristóbulo Isturiz, Isaías Rodríguez làm Phó Chủ tịch.Ông Maduro đánh giá cao những đóng góp của GNB trong việc đảm bảo an ninh và gìn giữ hòa bình đất nước trong thời gian qua.Phát biểu tại lễ ra mắt, đại diện ANC, ông Fernando Soto Rojas, người của Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền khẳng định cơ quan này sẽ đấu tranh chống áp lực ngoại quốc và tầng lớp tư sản trong nước.ANC, với 545 thành viên, sẽ có nhiệm vụ sửa đổi Hiến pháp và đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội hiện nay tại Venezuela.Cùng ngày, Tổng thống Bolivia Evo Morales và Chính phủ Nicaragua cũng gửi lời chúc mừng bà Delcy Rodríguez, được bầu làm Chủ tịch ANC.Ông Morales khẳng định việc thành lập ANC đã minh chứng cho nền dân chủ và chủ quyền của Venezuela, đồng thời chỉ trích các hành động can thiệp vào công việc nội bộ Caracas của Mỹ và Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS).Trong khi đó, Brazil dự định sẽ bảo vệ việc đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela tại Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tại một cuộc họp ngày 5/8 của các bộ trưởng các nước trong khối này.Ngoại trưởng các nước Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay sẽ họp tại Sao Paulo (Brazil) để thảo luận cách thức phản ứng với cuộc khủng hoảng tại Venezuela.Nếu các ngoại trưởng các nước Mercosur quyết định điều khoản dân chủ của khối áp dụng đối với Venezuela thì nước này sẽ bị cô lập hoàn toàn khỏi khối, chứ không chỉ bị tạm đình chỉ tư cách như hiện nay./.