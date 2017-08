Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên ngày 7/8 đã phê phán các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ nếu Washington vẫn giữ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng.Bản tin của Yonhap trích dẫn một tuyên bố của Triều Tiên nêu rõ rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cuối cùng nếu Mỹ không từ bỏ các động thái nhằm bóp nghẹt Triều Tiên.Ngày 5/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên sau khi nước này tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào tháng 7/2017.Các biện pháp trừng phạt trên, trong đó có lệnh cấm đối với toàn bộ việc xuất khẩu than, nhằm cắt giảm 1 tỷ USD trong tổng doanh thu 3 tỷ USD từ xuất khẩu của Triều Tiên. Nghị quyết cũng quy định lệnh cấm nhập khẩu sắt, quặng sắt, chì, và hải sản từ Triều Tiên.Ngoài ra, các tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên sẽ bị đóng băng, các tàu biển của Triều Tiên vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc sẽ bị thương cảng tất cả các nước từ chối.Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc có nghĩa vụ không tăng số lượng công nhân Triều Tiên lao động trên lãnh thổ của mình, không tạo các liên doanh mới với Triều Tiên và không mở rộng những doanh nghiệp hiện có.Nghị quyết áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với những cá nhân có liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng./.