Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 13/2, tờ South China Morning Post đưa tin lực lượng Hải quân Trung Quốc có thể sẽ hoành thành việc đóng tàu Type 001A, tàu sân bay thứ hai của nước này trong năm 2017.Tờ báo dẫn lời chuyên gia quân sự Li Jie từ Bắc Kinh nói: "Dự kiến tàu sân bay lớp Type 001A sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2017 nhưng sẽ cần thêm vài năm để hoàn thiện cụm tàu sân bay tác chiến trước khi tham gia phục vụ Hải quân."Chuyên gia trên cũng khẳng định các trang thiết bị của tàu sẽ tân tiến hơn so với tàu sân bay Liêu Ninh.Trong khi đó, một chuyên gia khác là Andrei Chang, người sáng lập tạp chí Kanwa Asian Defence tin rằng tàu sân bay Type 001A do Trung Quốc đóng là bản sao của tàu tuần dương Varyag, sau này trở thành tàu Liêu Ninh.Vào cuối tháng 12/2015, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã công bố khởi công đóng tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo.Tháng 8/2016, đại diện chính thức của bộ trên cho biết hoạt động đóng tàu diễn ra theo đúng kế hoạch./.