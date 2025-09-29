Xã hội

16 đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn nước ngoài

Cập nhật tới ngày 31/8/2025, Việt Nam có 16 cơ sở giáo dục đại học đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài có giấy chứng nhận còn giá trị.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có 16 trường đại học và gần 700 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tăng 4 trường so với năm trước.

Theo danh sách được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cập nhật đến hiện tại, 4 cái tên mới là Đại học VinUni, Lạc Hồng, Hoa Sen và trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

12 trường còn lại gồm trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bách khoa Hà Nội; Xây dựng Hà Nội; Kinh tế Quốc dân; Tôn Đức Thắng; Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Văn Lang; Anh quốc Việt Nam (BUV); trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH); trường Đại học Quốc tế và Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh./.

