Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025, có 19 phương thức xét tuyển.

Mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định./.