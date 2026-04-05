Kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết “Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” nhìn lại nhiệm kỳ và kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới.

Trong bài viết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm quý cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước:

Một là, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả, nhất là đối với những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ.

Hai là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết trên dưới một lòng, đoàn kết quốc tế, đồng thời phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Ba là, Nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là nguồn lực, động lực quan trọng nhất cho sự phát triển, tạo dựng niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, mang tính quyết định; ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá; phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm.

Năm là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”./.