65 người thiệt mạng và mất tích do bão số 10

Tính đến 18 giờ ngày 2/10, mưa lũ, sạt lở, dông lốc do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến 65 người thiệt mạng và mất tích, hơn 150 người bị thương.

Tính đến 18 giờ ngày 2/10, mưa lũ, sạt lở, dông lốc do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến 65 người thiệt mạng và mất tích, hơn 150 người bị thương.

Bão gây thiệt hại lớn về tài sản như: 200 ngôi nhà bị đổ sập; trên 169.200 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 65.000 ngôi nhà bị ngập.

Bão cũng đã gây thiệt hại cho trên 80.600 ha lúa, hoa màu, cây trồng; trên 16.800 ha thủy sản và hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Đồng thời gây nên 27 sự cố về đê điều. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 12.800 tỷ đồng.

Tình hình lũ trên các sông tiếp tục ở mức báo động 2 đến mức báo động 3 và có nơi trên báo động 3, vượt lũ lịch sử người dân cần chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản./.

Hà Nội: Gần 6.500ha lúa, rau màu và cây ăn trái thiệt hại do bão số 10 Hà Nội đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do bão số 10 gây ra, tập trung thu hoạch nhanh và bảo vệ diện tích nông nghiệp, không có thiệt hại về người.