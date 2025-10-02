Hà Nội: Gần 6.500ha lúa, rau màu và cây ăn trái thiệt hại do bão số 10

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa to kéo lớn khiến gần 6.500ha lúa, rau màu và cây ăn trái trên địa bàn Hà Nội bị thiệt hại.

Cụ thể, diện tích lúa bị ảnh hưởng là 4.534,78ha, diện tích cây ăn quả bị ảnh hưởng 537,8ha, diện tích rau, màu bị ảnh hưởng 1.253,2ha.

Trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nên mức độ thiệt hại đã giảm đi, không có thiệt hại về người.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết trong tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, mực nước sông lên cao, các địa phương đã chủ động, nỗ lực trong bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, bảo vệ tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Tuy nhiên, những ngày tới mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và người dân cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, chủ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Ông Nguyễn Xuân Đại đề nghị các địa phương tăng cường tuần tra, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, kịp thời xử lý sự cố, thiên tai ngay từ giờ đầu; tiếp tục vận động nhân dân, huy động máy móc khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng;” ưu tiên thu hoạch những diện tích thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt sâu... Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà thông tin do lưu vực mưa lớn, hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) xả lũ, mực nước sông Cầu, Cà Lồ lên nhanh, gây sự cố sạt trượt 15m mái cơ đê thượng lưu tả Cà Lồ (đoạn K17+700)...

Xã đã cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý giờ đầu sự cố; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 đã điều động cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa.

Tại xã Đa Phúc, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Ban Chỉ huy quân sự xã... đã giúp nhân dân thôn Đại Tảo thu hoạch 23ha lúa, thôn Ngọc Hà 65ha và thôn Xuân Tảo 105ha. Tuy nhiên, do nước lũ lên nhanh, ngập sâu nên việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đặt quyết tâm thu hỗ trợ nhân dân thu hoạch hết diện tích lúa mùa để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại xã đảo Minh Châu, một số diện tích rau màu tại các thôn ven sông, vùng bãi bồi bị ngập úng. Lực lượng công an, quân sự và đoàn thể đã chủ động hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch, vận chuyển nông sản về nơi cao ráo.

Các hộ chăn nuôi được tuyên truyền, hướng dẫn gia cố chuồng trại, kê cao tài sản, di chuyển vật nuôi, dự trữ nhu yếu phẩm để phòng tình huống bất lợi.

Tính đến ngày 1/10, các doanh nghiệp thủy lợi vận hành 172 trạm với 725 tổ máy bơm tiêu bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tiêu úng cho khu dân cư.

Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã huy động 100% lực lượng, phương tiện triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ trước, trong và sau trận mưa bão.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Đông, cho biết từ ngày 29/9 đến nay, 100% cán bộ, nhân viên ứng trực làm nhiệm vụ khơi thông dòng chảy, vận hành Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và các công trình khác để bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ hạ thấp mực nước sông Nhuệ, giảm ngập lụt cho khu vực đô thị, ven đô./.

Hà Nội còn nhiều điểm úng ngập ở khu vực nội đô do ảnh hưởng bão số 10 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện giải quyết thoát nước, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối, hạ mức nước.