80 năm Quốc khánh: Viết tiếp truyền thống hào hùng của tuổi trẻ Thủ đô

Vượt nắng nóng, vượt mưa rào, trong tiếng hô vang trên sân tập, những bước chân đều tăm tắp, dứt khoát của 135 học sinh, sinh viên Thủ đô đã khẳng định tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Với các em, được lựa chọn tham gia đội nghi trượng trong lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn là dấu ấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành của các em - những mầm xanh đang tiếp nối truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.

Vượt nắng mưa, hun đúc ý chí

Từ những ngày đầu tháng 7, 90 học sinh của Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (Hà Nội) và 45 sinh viên của Trường Đại học Hà Nội đã bước vào quá trình tập luyện nghiêm ngặt để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàng nghìn hồ sơ, các em không chỉ có sức khỏe, chiều cao và thể lực phù hợp mà còn là những học sinh, sinh viên có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu trong học tập và hoạt động Đoàn-Hội.

Mỗi người trong đội hình nghi trượng đều mang trong mình niềm vinh dự lớn lao khi được đại diện cho thế hệ trẻ Thủ đô góp mặt trong sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của dân tộc.

Các em phải tập luyện dưới điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, có ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C hay những ngày trời đổ mưa rào, sân tập ướt đẫm nước.

Những buổi tập kéo dài liên tục với hàng trăm lượt chỉnh động tác, rèn đội hình đội ngũ, đảm bảo từng bước chân, từng động tác tay đồng đều, dứt khoát và thể hiện được khí thế trang nghiêm, hùng tráng.

Em Trần Gia Huy, học sinh lớp 11D7, Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cho biết, khi được chọn vào đội hình tập luyện, cảm xúc đầu tiên ập đến trong em là niềm vinh dự, tự hào. Ngay lập tức, em xác định ý thức bản thân phải thật nghiêm túc và trách nhiệm để cùng các bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Học sinh Thủ đô hăng say luyện tập cho lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

“Mọi quy định, động tác, kỹ thuật đều mới mẻ, cộng với thời tiết nắng nóng gay gắt khiến việc luyện tập khá vất vả. Nhưng em và các bạn luôn động viên, quan tâm nhau, cùng xác định mỗi bước chân, mỗi động tác, mỗi gương mặt, nụ cười không chỉ là nhiệm vụ của bản thân với nhà trường, thầy cô, mà còn là lời tri ân sâu sắc của chúng em đối với lịch sử dân tộc. Thế nên, dù mệt mỏi nhưng em và các bạn chưa bao giờ có ý nghĩ thiếu nghiêm túc trong quá trình tập luyện,” em Trần Gia Huy chia sẻ.

Miệt mài trên sân tập cùng các bạn, em Nguyễn Hoài Phương, sinh viên - hoa khôi Trường Đại học Hà Nội cho biết, quê em ở Bắc Ninh. Khi được lựa chọn tham gia đội hình nghi trượng diễu hành, em liền báo về nhà sẽ vắng mặt 1 tháng để tập trung tập luyện.

“Bình thường, cứ một tuần em về thăm bố mẹ một lần vì quê không quá xa. Nhưng để tập trung cho việc tập luyện, em đã sắp xếp lịch trình cá nhân, chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần và sức khỏe. Vào lúc thời tiết khắc nghiệt nhất, nóng nhất và cả những ngày mưa lớn, chúng em vẫn cố gắng giữ gìn kỷ luật nghiêm túc để không làm ảnh hưởng công việc chung, để đội hình nghi trượng được đẹp nhất,” em Nguyễn Hoài Phương chia sẻ.

Trên sân tập, trong lúc đội hình nghi trượng nghiêm túc tập luyện trong nền nhạc hùng tráng thì các cán bộ giáo viên, cán bộ phụ trách Hội và phụ huynh lặng lẽ dõi theo, chuẩn bị nước uống để đảm bảo sức khỏe cho các em trong quá trình luyện tập dài ngày.

Thầy Phùng Công Tuấn, Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cho biết, theo yêu cầu của Ban tổ chức, nhà trường đã lựa chọn các học sinh có sức khỏe, ý thức kỷ luật tốt để có thể đáp ứng lịch tập dài ngày trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Trước đó, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã trao đổi kỹ với gia đình, với học sinh, cùng xác định rõ nhiệm vụ quan trọng khi được đại diện cho học sinh Thủ đô nói riêng và học sinh cả nước nói chung góp sức trong lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.

“Khi nhà trường thông tin về kế hoạch tập luyện, các gia đình và học sinh đều phấn khởi, tự hào. Ban Giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm phân công có mặt trong các buổi tập, còn các phụ huynh thì chuẩn bị đầy đủ nước, sữa để hỗ trợ các thầy cô chăm sóc cho các con. Tất cả đều chung một ý chí phải hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất,” thầy Phùng Công Tuấn tâm sự.

Kết tinh của lòng yêu nước

Theo phân công, 90 học sinh của Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng sẽ đi đội hình theo xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn 45 sinh viên của Trường Đại học Hà Nội sẽ cùng với các lực lượng của quân đội đi theo xe rước biểu tượng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khối xe nghi trượng giữ vị trí đặc biệt trang trọng, đi đầu đội hình diễu binh, mở màn cho hành trình tri ân lịch sử và tôn vinh những giá trị thiêng liêng của dân tộc.

“Khi triển khai các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức, mặc dù chỉ chọn 45 sinh viên nữ, nhưng nhà trường rất bất ngờ khi nhận được khoảng 1.000 đơn đăng ký của các sinh viên, trong đó có cả các sinh viên nam. Nhiều sinh viên nam cho biết, nếu không được tham gia đội hình diễu binh, diễu hành thì sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, miễn sao được đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước,” cô Lê Lan Phương, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Nội cho biết.

Trên sân tập, dưới nắng gắt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của các học sinh, sinh viên Thủ đô đang miệt mài tập luyện theo hiệu lệnh. Trong suy nghĩ của những người trẻ ấy, lòng yêu nước không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời. Đó là khi họ tự hào đứng thẳng người, nghiêm trang bước dưới lá cờ Tổ quốc, lắng nghe từng hiệu lệnh và bước đi thật đều, thật đẹp cùng đội hình.

“Những ngày tập luyện vất vả dưới trời nắng gắt hay trong cơn mưa bất chợt không khiến em nản chí, mà còn khiến em hiểu rõ hơn giá trị của sự hy sinh, của tinh thần kỷ luật và trách nhiệm mà thế hệ cha ông đi trước. Được tham gia đội nghi trượng trong lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh là một niềm vinh dự, em và các bạn đều cảm nhận được rõ ràng rằng, lòng yêu nước bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, từ ý thức rèn luyện bản thân đến việc hoàn thành tốt từng nhiệm vụ được giao,” em Nguyễn Hoài Phương, sinh viên Trường Đại học Hà Nội chia sẻ.

Là đơn vị thường trực, chủ trì tổ chức, duy trì luyện tập đối với các khối nghi trượng, Trung tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, trong những ngày luyện tập vừa qua, có thể cảm nhận rõ niềm vinh dự, tự hào, ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao của các em học sinh, sinh viên khi được tham gia lễ kỷ niệm - sự kiện lớn của quốc gia.

“Khả năng nhận thức về thực hành và lý thuyết của các em rất tốt. Những nội dung động tác mà đơn vị tổ chức huấn luyện được các em tiếp thu nhanh, chính xác, đặc biệt là thực hiện động tác cá nhân cũng như phối hợp động tác giữa các tổ và các bộ phận trong khối nghi trượng. Qua mỗi buổi luyện tập, chúng tôi thấy các thầy cô giáo đều tổ chức rút kinh nghiệm cũng như thường xuyên động viên tinh thần các em. Do đó, dù tập luyện từ sớm, trong các điều kiện thời tiết mưa, nắng thì tinh thần của các học sinh, sinh viên đều không hề giảm sút,” Trung tá Nguyễn Xuân Thao thông tin.

Có thể thấy, với bản lĩnh, ý chí và lòng yêu nước sâu sắc, thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay đang và sẽ tiếp tục là lực lượng xung kích, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.

Thông qua hành trình rèn luyện nghiêm túc và góp mặt trong đội hình danh dự tại lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, các em học sinh, sinh viên không chỉ thể hiện niềm tự hào của tuổi trẻ, mà còn khẳng định trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Những bước chân hôm nay là hành trang để các em vững vàng tiến bước trên con đường dựng xây tương lai, viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng hành động thiết thực và trái tim nhiệt huyết./.

