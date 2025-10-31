ADMM-19: Đoàn kết ASEAN vì an ninh và thịnh vượng

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 19 (ADMM-19) đã chính thức khai mạc ngày 31/10 tại thủ đô của Malaysia, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Mohamed Khaled Nordin.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự ADMM-19, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 và các hoạt động liên quan từ ngày 30/10-2/11.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin nhấn mạnh chủ đề năm nay là “Đoàn kết ASEAN vì an ninh và thịnh vượng,” phản ánh niềm tin rằng đoàn kết là lá chắn chống lại sự bất ổn và là lời hứa bền vững cho hòa bình khu vực. Đặc biệt, ADMM-19 đánh dấu cột mốc lịch sử với sự tham dự của Timor Leste với tư cách là thành viên mới nhất của gia đình ASEAN.

Bộ trưởng Khaled Nordin khẳng định nguyên tắc cốt lõi của ASEAN luôn là nhấn mạnh vai trò trung tâm của khối, thể hiện rõ nhất qua việc đặt lợi ích của ASEAN lên trên hết, giúp khối không bị chia rẽ hay bị chi phối bởi các nhân tố khác.

Ông kêu gọi ADMM phát triển theo thời đại, bởi các mối đe dọa ngày nay đã vượt qua biên giới và các khuôn khổ truyền thống.

Ngoài những thách thức truyền thống, Bộ trưởng Khaled Nordin cảnh báo lĩnh vực kỹ thuật số cũng đang gặp rủi ro với những mối đe dọa vô hình nhưng nguy hiểm không kém như tấn công mạng, thông tin sai lệch và thao túng kỹ thuật số. Các tác nhân phi nhà nước đang sử dụng công nghệ như vũ khí để làm gián đoạn xã hội và phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng. Do đó, ADMM phải vượt ra ngoài hợp tác quân sự truyền thống, tiến tới dự đoán công nghệ, hợp tác an ninh mạng và đổi mới chung.

Bộ trưởng Khaled Nordin cũng nhấn mạnh sức mạnh tập hợp ngày càng tăng của ASEAN chứng minh rằng các bên khác tin vào cách làm việc của ASEAN, giúp khối có được sự tin tưởng và uy tín như một chủ nhà trung lập và đáng tin cậy cho chương trình nghị sự an ninh khu vực.

Ông bày tỏ hy vọng thông qua ADMM và ADMM+, quốc phòng không chỉ là lá chắn bảo vệ mà còn là nền tảng cho hòa bình lâu dài.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ ở mức cao nhất để Malaysia hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2025.

Đại tướng bày tỏ tin tưởng Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025, tiếp tục củng cố tình đoàn kết và sức mạnh của khối nhằm ứng phó linh hoạt và chủ động với các thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực, vì một khu vực hòa bình, an ninh và tự cường.

Hội nghị ADMM-19 đã nghe báo cáo về kết quả Hội nghị Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN (ADSOM); thông qua 8 sáng kiến mới trong ADMM; tổ chức các cuộc hội thảo và cuộc gặp như ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN+1; tổ chức Diễn tập Hàng hải ASEAN+1; và thống nhất về chương trình nghị sự của Hội nghị ADMM+ lần thứ 12.

Hội nghị thông qua Tuyên bố chung chuyên đề của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về triển khai Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Tuyên bố chung Kuala Lumpur của ADMM về ASEAN đoàn kết vì an ninh và thịnh vượng. Trong đó, Tuyên bố chung Kuala Lumpur của ADMM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vai trò dẫn dắt của ASEAN, cũng như ADMM và ADMM+ trong hợp tác an ninh khu vực.

Tuyên bố khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác mở, minh bạch, đồng thời kêu gọi thực hiện đầy đủ Đồng thuận 5 điểm do các lãnh đạo ASEAN đề ra để giải quyết vấn đề Myanmar./.

