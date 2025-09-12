Âm hưởng Ba Đình lịch sử ngân vang tại Mexico

Âm hưởng hào hùng của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội đã ngân vang đến đất nước Mexico xa xôi, nơi mà người dân coi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết dân tộc và tinh thần tự lực tự cường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), do Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tổ chức, tại thủ đô Mexico City ngày 11/9, Hạ nghị sỹ Pedro Vázquez, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, nhấn mạnh hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp đỏ cùng những ánh mắt thân quen trong buổi lễ làm ông nhớ lại cảm xúc của 10 ngày trước, thời gian mà ông và đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico (PT) dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Đó là cảm xúc từ sức mạnh của tình đoàn kết hiển hiện trên từng gương mặt người dân thủ đô, là những con phố ngập tràn cờ đỏ, là nụ cười rạng rỡ xen lẫn giọt nước mắt của các cựu chiến binh và là tiếng reo vui trong trẻo của trẻ thơ.

Lễ diễu binh không chỉ là màn biểu dương sức mạnh quân sự, mà là nhịp đập chung của cả dân tộc khi 80 năm lịch sử kết tinh thành một khoảnh khắc thiêng liêng của niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc bất diệt. Theo ông Petro, “Đó là một cái ôm xuyên thời gian, xuyên thế hệ."

Hạ nghị sỹ Pedro Vázquez, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, Việt Nam đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng: từ một đất nước từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ chính trị và kinh tế toàn cầu. Thành quả ấy không chỉ là kết tinh của ý chí kiên cường, trí tuệ và lòng yêu nước bất khuất của người Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kết hợp nhuần nhuyễn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

Trong khi đó, điểm lại những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong 80 năm qua, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải khẳng định những thành quả đó không thể tách rời sự sẻ chia, đồng hành của bạn bè quốc tế - trong đó có Mexico thân thiết. Việt Nam không bao giờ quên, Mexico là một trong những nước Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam thống nhất vào ngày 19/5/1975, chỉ 3 tuần sau thắng lợi lịch sử 30/4.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mexico (1975-2025), Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết quan hệ song phương đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại. Hai nước duy trì tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn thường xuyên, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Tình hữu nghị ấy chính là nền tảng vững chắc để hai quốc gia, hai dân tộc cùng nhau tiến xa hơn nữa.

Phát biểu trước gần 300 quan khách tham dự buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh trên hành trình phát triển, Việt Nam luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia quý báu từ Mexico và bạn bè quốc tế. Về phần mình, Việt Nam sẽ luôn là người bạn chân thành, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế-kiên định vì hòa bình, phát triển, dân chủ, tiến bộ xã hội, cũng như vì sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia.

Tiếp lời Đại sứ Nguyễn Văn Hải, ông Fernando González Saiffe, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mexico nhắc tới hình ảnh Trống đồng Đông Sơn - biểu tượng kết tinh hồn cốt, sức mạnh và bản sắc của dân tộc Việt Nam từ buổi bình minh dựng nước. Tiếng trống đồng vang lên là hiệu lệnh tập hợp dân làng, kêu gọi đoàn kết, chống thiên tai, giặc giã.

Theo ông González Saiffe, người từng là thành viên của Phái đoàn Ngoại giao Mexico tại Việt Nam, Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 chính là sự kế thừa của tinh thần Trống đồng Đông Sơn với hình chim Lạc tung bay - biểu tượng cho khát vọng tự do, vươn cao, trong khi Mặt Trời rực sáng thể hiện ước vọng về sự trường tồn, no đủ. Đây chính là những giá trị xuyên suốt lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Được tổ chức trang trọng trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, buổi lễ được tô thêm sắc màu cùng các tiết mục văn nghệ dân gian, những bài hát về đất nước, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh và những món ăn truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc./.

“Việt Nam: Điểm đến đầy hứa hẹn” tỏa sáng giữa lòng thủ đô Mexico Triển lãm “Việt Nam: Điểm đến đầy hứa hẹn” mang thông điệp đầy ý nghĩa gửi đến bạn bè Mexico về một Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa, yêu chuộng hòa bình, mến khách.