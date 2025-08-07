Ăn khoai tây chiên thường xuyên làm tăng 20% nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2

Theo phóng viên TTXVN tại London, kết quả của một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh cho thấy ăn khoai tây chiên 3 lần 1 tuần sẽ làm tăng 20% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và sẽ tăng lên 27% nếu ăn 5 lần 1 tuần.



Nếu khoai tây được chế biến theo những cách khác như nướng, luộc hoặc nghiền thì nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 chỉ tăng 5%. Nếu thay thế khoai tây bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt thì sẽ làm giảm 8% nguy cơ mắc tiểu đường.

Và nếu ăn ngũ cốc thay cho món khoai tây chiên, nguy cơ này sẽ giảm 19%.

Nghiên cứu giải thích rằng hàm lượng tinh bột cao có trong khoai tây, dẫn đến chỉ số đường huyết và tải lượng đường cao, kết hợp với khả năng mất chất dinh dưỡng do nhiều phương pháp nấu nướng khác nhau và nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn của từng cá nhân có thể dẫn đến những hậu quả xấu cho sức khỏe.



Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy việc thay thế bất kỳ loại khoai tây nào bằng gạo trắng là một ý tưởng tồi vì cũng làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.



Các phát hiện này khẳng định rằng bản thân khoai tây không gây nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng việc chế biến thành khoai tây chiên và ăn khoai tây chiên thường xuyên sẽ làm tăng khả năng mắc tiểu đường tuýp 2.



Theo Tiến sỹ Kawther Hashem, giảng viên về dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng tại Đại học Queen Mary London, khoai tây có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh nếu chế biến phù hợp.

Khoai tây luộc, nướng hoặc nghiền vốn ít chất béo và là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C và kali. Nhưng khi chiên khoai tây, thêm muối và ăn với khẩu phần lớn, món này sẽ trở nên không tốt do hàm lượng chất béo, muối và calo cao, dễ dẫn đến tăng cân và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.



Tiến sỹ Hashem cho biết, nghiên cứu này củng cố thông điệp đơn giản, đó là hãy thưởng thức khoai tây, trừ khoai tây chiên. Và nếu có thể, hãy thử thay thế chúng bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, lúa mì bulgur, mì ống nguyên cám hoặc khoai lang còn vỏ, những loại này lành mạnh hơn và bảo vệ sức khỏe lâu dài.



Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng những phát hiện của họ chỉ mang tính quan sát và không chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa việc ăn khoai tây chiên và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.



Tại Anh, trong số 5,8 triệu người mắc tiểu đường thì có đến 9 trên 10 người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, căn bệnh có liên quan chặt chẽ đến lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống.



Trên toàn cầu, khoai tây là loại cây lương thực được tiêu thụ phổ biến thứ ba, sau gạo và lúa mì./.

