Chiều 17/11, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko. Hai Phó Thủ tướng là đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vui mừng gặp lại Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko; cảm ơn Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko luôn quan tâm, đồng hành thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga, trong đó có những đóng góp quan trọng vào thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga vào tháng 9 vừa qua.

Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Liên bang Nga đạt được, trong đó có vai trò điều hành quan trọng của Chính phủ Nga.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ Việt Nam thường xuyên đôn đốc và chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được; tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực; sẵn sàng cùng Chính phủ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, dự án hợp tác khả thi, cùng có lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước.

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng mà Việt Nam đạt được và việc Việt Nam sắp đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027; tin tưởng rằng, trên nền tảng hữu nghị truyền thống và kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất.

Phó Thủ tướng Nga cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong các lĩnh vực, và khẳng định sẵn sàng cùng phía Việt Nam cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tạo thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư.

Hai bên vui mừng trước sự phát triển của hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch với số lượng 1,2 triệu khách du lịch Nga thăm Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay và Nga đã quyết định miễn thị thực cho công dân Việt Nam từ tháng 10, tạo động lực tăng cường hơn nữa hợp tác du lịch giữa hai nước cũng như giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga sắp tới, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Với tư cách là chủ tịch ủy ban quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ mong muốn Nga ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027./.

Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC Nga đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong APEC và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC vào năm tới.