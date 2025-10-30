Thế giới

Đại sứ Nguyễn Việt Cường, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Hiệp hộ ASEAN tại Santiago, đánh giá cao ý nghĩa của việc Chile gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) vào năm 2016.

ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác với Chile

Chile là đối tác chiến lược kết nối Đông Nam Á với Mỹ Latinh thông qua cam kết thương mại tự do, vai trò trong Liên minh Thái Bình Dương và cơ chế Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC).

Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường đưa ra trong chuyến thăm và làm việc mới đây tại trụ sở lực lượng Hiến binh Quốc gia Chile.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Đại sứ Nguyễn Việt Cường, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Santiago, đánh giá cao ý nghĩa của việc Chile gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) vào năm 2016, cũng như chính thức trở thành Đối tác Phát triển của ASEAN vào năm 2019.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường, dẫn đầu phái đoàn các nước ASEAN tại Chile, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Chile và ASEAN đã thông qua các lĩnh vực hợp tác thực tiễn (PCA) giai đoạn 2021-2025, với 26 hoạt động cụ thể và đạt được 42% tiến độ trong 4 năm đầu thực hiện.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường bày tỏ chuyến thăm cơ quan Hiến binh Quốc gia Chile giúp các cơ quan đại diện ASEAN tìm hiểu sâu về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh công cộng, phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh ngoại giao, giúp các đại sứ quán hỗ trợ và tư vấn tốt hơn cho công dân cũng như doanh nghiệp ASEAN sinh sống và làm việc tại Chile.

Được thành lập năm 1927, lực lượng Hiến binh Quốc gia Chile hiện có khoảng 45.000 sĩ quan, là lực lượng cảnh sát có tổ chức bán quân sự, chuyên đảm bảo trật tự công cộng, kiểm soát biên giới, chống ma túy và bảo vệ an ninh ngoại giao.

Các Đại sứ và đại diện Đại sứ quán Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan tham gia phái đoàn Ủy ban ASEAN tại Santiago đánh giá cao tính chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tinh thần phục vụ cộng đồng của lực lượng Hiến binh Quốc gia Chile./.

