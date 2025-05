ATxSummit 2025: Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong hai ngày 28-29/5, tại Capella Singapore, Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) của nước này đã tổ chức hội nghị công nghệ hàng đầu châu Á "ATxSummit 2025."

Hội nghị bao trùm nhiều chủ đề, từ tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) và AI hiện thân, vệ tinh và truyền thông không gian, cho đến máy tính lượng tử và tính bền vững kỹ thuật số. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra một loạt phiên họp cấp cao và hội thảo.



Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Josephine Teo - Bộ trưởng Phát triển kỹ thuật số và thông tin, kiêm Bộ trưởng phụ trách Quốc gia thông minh và an ninh mạng của Singapore - nhấn mạnh ATxSummit phiên bản thứ 5 tiếp tục là một nền tảng để tập hợp các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu từ các chính phủ, công ty, viện nghiên cứu và cả xã hội dân sự, để thảo luận về các đổi mới công nghệ trong tương lai, bối cảnh công nghiệp đang phát triển và phản ứng trước cả cơ hội lẫn thách thức.

Thông qua những hội nghị như AtxSummit, Singapore đang tích cực thúc đẩy những lợi ích lớn mà đổi mới khoa học công nghệ mang lại. Đặc biệt trong lĩnh vực AI, Chính phủ Singapore đang cấp quyền truy cập rộng rãi và đào tạo kỹ năng công nghệ AI, tăng cường chuyên môn kỹ thuật AI cốt lõi trong các cơ quan chính phủ, thúc đẩy quản trị tốt và khuyến khích đổi mới, vận dụng AI gia tăng lợi nhuận.



Nhấn mạnh đến thành tựu ứng dụng AI của Singapore, Bộ trưởng Teo công bố chatbot Meralion 2.0 (viết tắt của Multimodal Empathetic Reasoning and Learning in One Network) có thể hiểu ít nhất 8 ngôn ngữ khu vực như tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Tamil, tiếng Mã Lai, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Singlish- phiên bản tiếng Anh độc đáo của Singapore kết hợp các ngôn ngữ khu vực. Meralion cũng có thể phát hiện tông màu cảm xúc để cho phép tương tác đồng cảm hơn với người dùng.

“Chatbot cũng có thể xử lý các tín hiệu phi ngôn ngữ như âm lượng, cảm xúc và giọng điệu của người nói. Hơn nữa, phiên bản mới nhất của Meralion hiểu các câu có chứa đa ngôn ngữ, điều này phổ biến trong các xã hội đa văn hóa", bà cho biết, đồng thời chia sẻ thêm rằng chatbot Meralion có thể phục vụ nhu cầu của hơn 450 triệu người trong khu vực sử dụng các ngôn ngữ trên.



Meralion là sự tiếp nối mô hình ngôn ngữ lớn được thiết kế để phản ánh các nền văn hóa địa phương, đó là mô hình Các ngôn ngữ Đông Nam Á trong một mạng lưới (Sea-Lion) của AI Singapore, được đào tạo trên ít nhất 11 ngôn ngữ chính được sử dụng trong khu vực.

Bà Teo nhấn mạnh phần mềm Sea-Lion nguồn mở đã được cài đặt hơn 200.000 lần, ở Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Sự quan tâm đến mô hình phù hợp với từng khu vực cho thấy nhu cầu về một chương trình AI mới có khả năng hiểu lời nói, văn bản và các phương thức giao tiếp khác.



Tại sự kiện, Bộ trưởng Teo cũng đã công bố Meralion Consortium bao gồm 12 tổ chức thành viên, trong đó có DBS Bank, Grab, Văn phòng Chuyển đổi chăm sóc sức khỏe của Bộ Y tế và ST Engineering.

Tổ chức này sẽ hợp tác với các nhà phát triển của Meralion trong việc tinh chỉnh mô hình AI để các công ty thành viên có thể ứng dụng vào các lĩnh vực liên quan.



Trong khuôn khổ hội nghị, các giám đốc điều hành từ các công ty công nghệ lớn như OpenAI, Microsoft và Google có lịch trình tham dự các cuộc thảo luận nhóm về quản trị AI và đổi mới trong lĩnh vực công nghệ, giải quyết các vấn đề cấp bách trong công nghệ.



Sự kiện AtxSummit 2025 dự kiến sẽ đón khoảng 3.500 người đến từ khắp nơi trên thế giới./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia dự thảo luận về trí tuệ nhân tạo Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, tiếp cận AI bình đẳng, tạo dòng chảy phát triển AI xuyên suốt.