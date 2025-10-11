Bài 2: Phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới

Để đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực.

Trong số đó có giải pháp quan trọng là thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư

Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, kiến tạo tương lai.

Đại hội đã thống nhất cao tầm nhìn: Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao, du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết tin rằng, với nền tảng chính trị-xã hội ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn và thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao và truyền thống của con người xứ Quảng, thành phố hoàn toàn có đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Thành phố Đà Nẵng đang tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 78 lô đất đang bị vướng mắc tại Khu đô thị Nam Việt Á (phường Ngũ Hành Sơn,). (Ảnh: Quốc Dũng/ TTXVN)

Một nguồn lực đặc biệt quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội là dư địa đất đai. Tuy nhiên những năm qua, thành phố còn rất nhiều dự án đang chậm triển khai, vướng mắc về thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính hoặc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án… , làm lãng phí nguồn lực, gây ra “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Phạm Nam Sơn, thành phố đang thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đất đai nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố đã báo cáo, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận 77-KL/TW, ngày 2/5/2024 về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 170/2024/QH15, ngày 30/11/2024 về "Cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa"; Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 quy định chi tiết Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về "Cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa" cho phép thực hiện các phương án tháo gỡ đối với 10 nhóm khó khăn, vướng mắc.

Đến nay, công tác thực hiện đã đạt được nhiều kết quả. Đối với 1.313 trường hợp cần điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ “lâu dài” về “50 năm”, thành phố đã thực hiện điều chỉnh được 730/1.313 trường hợp.

Địa phương đã rà soát, sao lục hồ sơ để xác định đơn giá thu tiền sử dụng trước đây đối với 26 trường hợp chưa xác định được đơn giá và đề xuất điều chỉnh đối với 112 trường hợp đã đăng ký biến động; kiểm tra tiến độ sử dụng đất để xác định thời điểm đưa đất vào sử dụng đối với 66 trường hợp trước đây thu tiền sử dụng đất theo đơn giá ổn định lâu dài.

Trong giai đoạn 2025-2030, thành phố tiếp tục rà soát, tháo gỡ một số dự án trọng điểm như Khu đô thị mới Thuận Phước, Khu đô thị quốc tế Đa Phước (dự án 181ha), Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương, Khu dân cư Xuân Thiều, Golden Square, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Vinpearl, Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết bài học kinh nghiệm là cần tăng cường công tác lưu trữ, số hóa hồ sơ phục vụ quản lý. Việc hồ sơ pháp lý chưa được lưu trữ và số hóa bài bản là nguyên nhân khách quan nhưng cơ bản khiến cho việc rà soát, xác minh nguồn gốc đất đai, điều kiện pháp lý của các dự án gặp khó khăn.

Đây là bài học quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số vào xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai minh bạch, hiện đại và dễ sử dụng.

Thúc đẩy kinh tế tư nhân

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, thành phố xác định nhiệm vụ then chốt để duy trì đà tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển chính là phát huy nội lực và khai thác tối đa vai trò kinh tế tư nhân.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 65.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế của thành phố, 20 doanh nghiệp hoạt động/1.000 dân; có ít nhất 2 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm; đóng góp khoảng 60-62% GRDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 80-85% tổng số lao động.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, bà Trần Thị Thanh Tâm cho biết thành phố tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp tư nhân có uy tín, năng lực vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn, nền tảng của địa phương như: du lịch, dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp ô tô, chế biến, chế tạo.

Đặc biệt, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về "Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam," Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc "thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng", thành phố đã và đang triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức, tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, dịch vụ.

Ngày 30/9/2025, tại Cộng hòa liên bang Đức, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance. (Ảnh: TTXVN phát)

Địa phương đã làm việc với hàng chục nhà đầu tư đang quan tâm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; trong đó có 3 liên doanh các nhà đầu tư (Makara Capital, Terne Holding, Trump Organization) bày tỏ mong muốn được lựa chọn làm nhà đầu tư chiến lược.

Ngoài ra, 8 nhà đầu tư chiến lược đã được thành phố trao bản ghi nhớ về đầu tư vào Khu thương mại tự do. Đà Nẵng đã triển khai ngay các thủ tục theo quy định về quy hoạch, đất đai, hạ tầng kết nối để kịp thời đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào kết cấu hạ tầng Khu thương mại tự do Đà Nẵng theo đúng định hướng gắn với cảng biển Liên Chiểu và Trung tâm tài chính quốc tế.

Các doanh nghiệp đang kỳ vọng vào một Đà Nẵng với nhiều chính sách thông thoáng, cởi mở trong tương lai. Theo ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng (SDN), doanh nghiệp ký kết ghi nhớ với thành phố về đầu tư Khu thương mại tự do vì trong bối cảnh đất nước đang vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Trong đó, Khu thương mại tự do chính là điểm đột phá để biến Đà Nẵng thành cực tăng trưởng của Việt Nam cũng như khu vực.

Giá trị cốt lõi của Khu thương mại tự do được đo bằng niềm tin, tốc độ và tự do có kiểm soát. Ở các Khu thương mại tự do trên thế giới, việc thông quan một container chỉ trong vài phút, mỗi ngày có hàng nghìn giao dịch, tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho xã hội. Vì vậy, thành phố cần thực hiện những thủ tục liên quan đến đầu tư, thương mại trong Khu thương mại tự do nhanh gấp 10 lần hiện nay để trở thành điểm đến hàng đầu tại châu Á.

Doanh nghiệp tin tưởng rằng với sự "chèo lái" của chính quyền và động lực về hạ tầng cùng sự chung tay của các doanh nghiệp, “con thuyền” Khu thương mại tự do có thể thành công vươn ra biển lớn.

Theo định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của khu vực, với kinh tế số chiếm hơn 35% GRDP và công nghiệp công nghệ cao đóng góp 10-15% vào tăng trưởng kinh tế.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã hình thành “tứ trụ” phát triển, gồm Khu công nghệ cao là hạt nhân nghiên cứu - phát triển và sản xuất; Khu công nghệ số tập trung là động lực số; Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam là cửa ngõ logistics; các khu công nghiệp là bàn đạp công nghiệp hỗ trợ. Hệ sinh thái này đang góp phần quan trọng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu và thu hút nhân lực chất lượng cao./.

Bài 3: Phát triển đồng bộ, kết nối hạ tầng

Bài 4: Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân