Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra nhiều mục tiêu, định hướng quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong tương lai.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Phóng viên TTXVN thực hiện 4 bài viết với chủ đề" "Đà Nẵng “cất cánh” trong kỷ nguyên vươn mình" phản ánh những giải pháp, kế hoạch của hệ thống chính trị nhằm quán triệt, triển khai hiệu quả và sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào đời sống.

Bài 1: Xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh làm nền tảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I đã đề ra mục tiêu quan trọng: “Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế...”. Công tác xây dựng bộ máy của Đảng bộ, chính quyền được xác định là nền tảng, chìa khóa then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị của địa phương.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chất và lượng

Sau khi hợp nhất, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có 97 Đảng bộ trực thuộc (gồm 93 Đảng bộ phường, xã và 4 Đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở Đảng) và Chi bộ đặc khu Hoàng Sa với 138.965 đảng viên.

Trong số đó, có 840 tổ chức cơ sở Đảng; 3.559 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường; 14 Đảng bộ bộ phận và 1.228 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, hằng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3-4% tổng số đảng viên; có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Để hoàn thành mục tiêu đó, Đảng bộ thành phố cần thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Duy Tân nêu rõ đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc sắp xếp tổ chức, bộ máy, đòi hỏi Đảng bộ thành phố phải tiếp tục tập trung trí tuệ, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Đây là công việc hệ trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, không ngừng đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm ngắn gọn, rõ trọng tâm, sát thực tiễn, phù hợp với tổ chức Đảng ở các phường, xã trung tâm, đồng bằng, miền núi và hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Đảng bộ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành và triển khai đồng bộ hệ thống quản lý, chỉ đạo trực tuyến; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất.

Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi cho biết, hiện nay, khoảng 50% cán bộ phụ trách chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương, đơn vị khối Đảng, Mặt trận, tổ chức chính trị-xã hội chưa có trình độ chuyên môn công nghệ thông tin.

Vì vậy, thành phố cần sớm bố trí biên chế, vị trí việc làm và nhân lực chuyên trách chuyển đổi số cho các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục rà soát, lựa chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt về chuyển đổi số là những “hạt nhân số” có tư duy đổi mới, được bồi dưỡng về kỹ năng quản trị, xử lý dữ liệu, có năng lực triển khai hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ tới, công tác Đảng phải được đẩy mạnh theo hướng chuyển đổi số. Văn phòng Thành ủy sẽ sớm triển khai Phần mềm Phòng họp không giấy để chuyển đổi công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trên môi trường số.

Đồng thời, đơn vị sẽ triển khai Phần mềm theo dõi tiến độ công việc Thành ủy nhằm đánh giá, đôn đốc các nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị thực hiện...

Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngay từ ngày 1/7, Đà Nẵng tập trung triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân khi đi làm các thủ tục hành chính.

Đến làm thủ tục về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ, anh Lê Đình Nhân (phường Tam Kỳ) cho biết: “Các thủ tục hành chính hiện nay đã được số hóa và có hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trên mạng. Trước khi đến phường, tôi đã đăng ký, lấy số trực tuyến bằng điện thoại, soạn hồ sơ theo hướng dẫn nên khi tới làm thủ tục rất nhanh. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số giúp cả người dân và cán bộ đều tiết kiệm thời gian và công sức”.

Vận hành thử nghiệm xử lý hồ sơ, thủ tục cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Cường (mới), Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I đã xác định mục tiêu tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trong đó có sự phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa thành phố và cấp xã; các bên liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đồng tình với quan điểm này, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hội An Nguyễn Đức Bình đề xuất thành phố Đà Nẵng tăng cường phân cấp, ủy quyền cho phường trong quản lý di sản; nhất là trong quy trình phê duyệt, giám sát và triển khai các hoạt động trùng tu, sửa chữa di tích ở quy mô vừa và nhỏ.

Thành phố ủy quyền cho phường quản lý trực tiếp một số nguồn thu từ di sản như: vé tham quan, phí dịch vụ trong khu phố cổ để địa phương chủ động bố trí chi cho bảo dưỡng, sửa chữa và các hoạt động văn hóa-du lịch gắn với di sản.

Ông Nguyễn Đức Bình cho rằng việc phân cấp, ủy quyền hợp lý sẽ giúp nâng cao tính linh hoạt, rút ngắn thời gian xử lý công việc, phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư; đồng thời, tạo điều kiện để Hội An ứng phó nhanh trước những thách thức bảo tồn trong bối cảnh phát triển du lịch và biến đổi khí hậu.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Phan Văn Bình, công tác cải cách hành chính luôn được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với sự nghiệp đổi mới và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”.

Thành phố đã công bố, công khai các quyết định và thủ tục hành chính với 2.291 thủ tục hành chính, chuẩn hóa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 2.177 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; trong đó, cung cấp 836 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Địa phương hoàn thành triển khai các hệ thống, cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; thiết lập, cung cấp tài khoản sử dụng cho cán bộ, công chức trên các hệ thống dùng chung; thay đổi khoảng 3.000 chữ ký số công vụ; hoàn thành hệ thống theo dõi công tác cải cách hành chính cho 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu thành phố triển khai hiệu quả Ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức điện tử gắn với đánh giá kết quả làm việc thông qua phần mềm; nghiên cứu thí điểm áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Sở tiếp tục quán triệt, quy định trong thời gian tới cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng thành thạo chữ ký số; tiếp nhận, xử lý, luân chuyển văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử.

