Xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu bản sắc, có chất lượng sống cao

Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào sáng 18/9.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định thành công của Ðại hội và những thành tựu quan trọng đạt được trong 5 năm qua là kết quả của quá trình kế thừa, phát huy thành tích qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân thành phố khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội I và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể, thiết thực; tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy phải thực sự nêu gương, tiên phong trong hành động; thể hiện bản lĩnh, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, tập trung tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội, nhất là từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng được trang trí rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đại hội đã quyết nghị những quyết sách quan trọng về đường hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thành phố thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư, đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; trung tâm văn hóa-thể thao, giáo dục-đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Đà Nẵng tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới, biển đảo; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành đô thị sinh thái và thông minh, trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 như: Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong nhiệm kỳ 2025-2030 phấn đấu đạt từ 3-4% tổng số đảng viên.

Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% phường, xã đạt cơ sở vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 11%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu 10%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%; tỷ lệ tăng doanh nghiệp tư nhân từ 20-30%; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP...

Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ đột phá chiến lược gồm thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực; xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, Đại hội xác định nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đảm bảo phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thành phố phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế gắn đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế thành phố; khuyến khích, hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực chất theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá quan trọng, động lực chính để phát triển kinh tế-xã hội.../.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ mới phấn đấu để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ, giao thông quốc tế.