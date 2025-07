Bài học quý giá lực lượng thanh niên xung phong để lại cho thế hệ trẻ

Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong cùng 17 bị can bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các công ty có liên quan.