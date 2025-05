Bạn bè quốc tế tại nhiều nước tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Trong các ngày 24, 25 và 26/5, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang phát biểu bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhận định đây là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến của đồng chí Trần Đức Lương, đồng thời tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đến viếng, gửi thư chia buồn và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, các đại sứ, cao ủy và đại diện Đại sứ quán/Cao ủy các nước tại New Zealand như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cuba, Phái đoàn Liên minh châu Âu, Kuwait, Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iraq, Iran, Sri Lanka, Mexico, Hà Lan…; Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, cùng đông đảo đại diện các hội đoàn, thanh niên, sinh viên, bà con cộng đồng Việt Nam tại New Zealand.

Trong ngày 26/5, Thứ trưởng phụ trách khu vực phương Đông, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Periasamy Kumaran đã đại diện cho Chính phủ Ấn Độ tới trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi để ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong sổ tang, Thứ trưởng Ngoại giao Periasamy Kumaran viết: “Thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất tới gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một nhà lãnh đạo đáng kính, với quá trình cống hiến lâu dài và xuất sắc, đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam. Chúng tôi trân trọng ghi nhớ những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam, đặc biệt là qua chuyến thăm Ấn Độ của ông vào tháng 12/1999."

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cảm ơn Thứ trưởng Periasamy Kumaran đã dành thời gian tới chia buồn với Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, coi đây là nguồn động viên to lớn đối với Việt Nam và thể hiện tình hữu nghị, sự gắn bó bền chặt giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Trong hai ngày 24 và 25/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tại trụ sở ở thủ đô Colombo để bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Gần 30 đoàn đã tới chia buồn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước mất mát to lớn này.

Về phía Sri Lanka, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao đã đến viếng trực tiếp và ghi sổ tang, trong đó có ông Dinesh Gunawardena - cựu Thủ tướng, lãnh đạo đảng Mặt trận nhân dân thống nhất (MEP); ông Bimal Niroshan Rathnayake - Bộ trưởng Giao thông, Đường cao tốc, Cảng biển và Hàng không dân dụng, Trưởng Ban Đối ngoại đảng NPP/JVP; ông Dammika Patabendi - Bộ trưởng Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam; ông Yadamini Gunawardena - Chủ tịch Đoàn Thanh niên đảng MEP; bà Chamari Rodrigo - Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Trung Á, Bộ Ngoại giao; ông G. Weerasinghe - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka; ông Jeewantha Jagatissu - Ban Đối ngoại đảng Mặt trận Tự do Quốc gia (NFF); ông Sudasinghe - Tổng Thư ký Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam…

Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của Đại sứ các nước như Cuba, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Thái Lan, Oman, Maldives; Đại biện lâm thời Nhật Bản, Iraq; Phó Đại sứ Trung Quốc; Tham tán Đại sứ quán Myanmar...; tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gia đình, nhóm tăng ni Việt Nam tu học tại Sri Lanka, Thiền viện Trúc Lâm Kandy và đại diện một số cơ sở kinh doanh cũng đã đến thắp hương, tưởng niệm và ghi sổ tang.

Ngoài ra, Đại sứ các nước như UAE, Australia, Ấn Độ, Pakistan, Nga cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã gửi thư chia buồn, vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Buổi lễ đã được các cơ quan truyền thông tại Sri Lanka quan tâm tới đưa tin.

Trong các ngày 25 và 26/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Dhaka.

Sáng 25/5, trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành những phút mặc niệm, thành kính phân ưu trước vong linh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong hai ngày qua có tổng cộng 25 đoàn đến viếng, chia buồn, ghi sổ tang, trong đó có đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Bangladesh, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Bangladesh, các Trưởng Cơ quan đại diện, lãnh đạo Đảng Cộng sản Bangladesh. Nhiều bạn bè, tổ chức địa phương và quốc tế đã gửi tin chia buồn đến Đại sứ quán.

Đoàn Đảng Cộng sản Bangladesh do Chủ tịch Đảng Shah Alam dẫn đầu đã đến viếng và ghi sổ tang. Tại lễ viếng, đồng chí Shah Alam đã gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đồng thời tin tưởng rằng trên cơ sở quan hệ hợp tác bền chặt lâu dài giữa Đảng Cộng sản hai nước, tình hữu nghị giữa Bangladesh và Việt Nam sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái và đạt được nhiều thành tựu mới trong tương lai.

Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Bangladesh, ông Nayem Uddin Ahmed ghi sổ tang. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Ông Nayem Uddin Ahmed, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, đại diện Bộ Ngoại giao Bangladesh ghi trong sổ tang: “Là một nhà lãnh đạo tận tụy và xuất sắc, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã cống hiến cả sự nghiệp cho đất nước, có những đóng góp to lớn trong việc bảo đảm hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội… Tầm nhìn và sự lãnh đạo của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã góp phần quan trọng cho sự phát triển quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Bangladesh. Chúng tôi hy vọng rằng di sản của ông sẽ tiếp tục được các thế hệ người Việt Nam kế thừa và tiếp nối."

Các Đại sứ, Cao ủy các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nước có quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Iran, Pakistan, Sri Lanka... đã đến chia buồn, ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương.

Đại sứ Brunei tại Bangladesh, kiêm Chủ tịch Ủy ban các nước ASEAN tại Dhaka (ADC), đã dành nhiều thời gian trò chuyện, chia buồn cùng Đại sứ quán. Đại sứ viết trong sổ tang: “Xuyên suốt sự nghiệp chính trị xuất sắc của mình, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã để lại những thành tựu phát triển lâu dài cho đất nước Việt Nam và nâng cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Di sản của ông sẽ được gìn giữ trong trái tim của mọi người dân Việt Nam và trong lịch sử đầy tự hào của đất nước Việt Nam.”

Đại sứ Nga tại Bangladesh viết: “Tại Nga, đồng chí Trần Đức Lương sẽ mãi được nhớ đến là một nhà lãnh đạo xuất chúng, một người bạn chân thành đã góp phần củng cố, nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nga lên mức Đối tác Chiến lược vào năm 2001."

Trong ngày 26/5 tiếp tục có thêm nhiều đoàn ngoại giao các nước tới trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Israel để viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong ngày này, đại diện các Đại sứ quán Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, Nga, Angola, Philippines, Thái Lan, Myanmar, cùng đại diện đảng Likud - đảng cầm quyền tại Israel và Chủ tịch Hội Hữu nghị Israel-Việt Nam đã đến viếng, ghi sổ tang và bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Nguồn: TTXVN)

Các Đại sứ và đại diện ngoại giao của các nước tại Israel đánh giá cao vai trò lãnh đạo và những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong công cuộc phát triển đất nước Việt Nam, cũng như thúc đẩy đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đại diện các Đại sứ quán Hàn Quốc Ấn Độ, Nga, Brazil... cùng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các nước bạn, trong đó nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đóng vai trò rất quan trọng trong việc củng cố và phát triển.

Trong suốt 3 ngày diễn ra hoạt động tưởng niệm từ 24 đến 26/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã đón tiếp nhiều bạn bè quốc tế, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội sở tại, cùng đông đảo bà con kiều bào và cộng đồng người Việt Nam tại Israel đến viếng, ghi sổ tang và chia buồn.

Sự hiện diện của nhiều đại sứ và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội tại Israel trong lễ viếng là minh chứng rõ nét cho sự ghi nhận và trân trọng của bạn bè quốc tế đối với những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong sự nghiệp cách mạng và ngoại giao của Việt Nam./.

