Ban hành kế hoạch thu hút chuyên gia giỏi tham gia các dự án AI trọng điểm

Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 27/6 cho hay đơn vị này đã ban hành quyết định số 1414/QĐ-BKHCN về Kế hoạch thu hút 100 chuyên gia giỏi tham gia các chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trọng điểm cấp quốc gia.

Kế hoạch hướng tới xây dựng nền tảng vững chắc để AI trở thành động lực chiến lược cho tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa quản trị, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời tạo lập hệ sinh thái AI toàn diện, tự chủ và nhân văn, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong khu vực và thế giới.

Kế hoạch được thiết kế với một loạt nhiệm vụ cụ thể, bao phủ từ chính sách, nghiên cứu, tiêu chuẩn kỹ thuật đến đào tạo, ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực thiết yếu.

Có thể kể đến các nhiệm vụ như: Thiết lập cơ sở dữ liệu chuyên gia AI quốc gia do Cục Chuyển đổi số quốc gia chủ trì; tham vấn xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số (nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo) do Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin chủ trì; tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và khung pháp lý liên quan đến AI do Cục Chuyển đổi số quốc gia chủ trì.

Đặt hàng/giao nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện xây dựng nền tảng dữ liệu sinh học quốc gia tích hợp trí tuệ nhân tạo phục vụ nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học tại Việt Nam do Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ chủ trì.

Đặt hàng/giao nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển các mô hình AI “Make in Vietnam” trong các lĩnh vực: Ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu. Trong đó, xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có tối thiểu 100 tỷ tham số, có khả năng hiểu văn bản trong các lĩnh vực như: Pháp luật, tài chính - kế toán, thuế, nông nghiệp, văn hóa, lịch sử… do Cục Công nghiệp công nghệ thông tin chủ trì.

Đặt hàng/ giao nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (IoT) trong giám sát sức khỏe vật nuôi, truy xuất dịch bệnh để tối ưu hóa chuỗi chăn nuôi - thủy sản tại Việt Nam. Đặt hàng/giao nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu và phát triển nền tảng số AI, IoT trong công nghệ bảo quản giữ tươi lâu dài nông sản sau thu hoạch nhằm ổn định chất lượng nông sản đạt chuẩn xuất khẩu do Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ chủ trì.

Đặt hàng/giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để phát triển các sản phẩm công nghệ Trợ lý ảo thuộc nhóm công nghệ chiến lược trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường. Tư vấn thiết kế, phát triển và triển khai các nền tảng, hệ thống AI trọng điểm. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho những người làm công tác đào tạo, giảng dạy về AI, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư AI.

Trong bối cảnh nhân lực AI tại Việt Nam vẫn đang thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng, việc triển khai kế hoạch thu hút chuyên gia là bước đi quan trọng để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao.

Đây không chỉ là kế hoạch thu hút nhân lực, mà còn là một chương trình hành động để đưa AI trở thành một trong những trụ cột công nghệ chủ lực của Việt Nam trong thập kỷ tới./.

