Bitcoin lao dốc, thị trường tiền số mất hơn 800 tỷ USD

Theo WHO, năm ngoái chi phí y tế-kinh tế do thuốc lá gây ra ở Việt Nam lên tới 108.000 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP năm 2022, cao gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách.