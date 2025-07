Bộ Công an tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025

Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2025; đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Hội nghị vinh dự đón đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến dự và phát biểu chỉ đạo./.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị sơ kết công tác của Bộ Công an Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, lực lượng, địa phương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...