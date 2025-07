Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị sơ kết công tác của Bộ Công an

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Hội nghị vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Đây là Hội nghị rất quan trọng, diễn ra trong thời khắc có tính lịch sử khi cả nước triển khai thực hiện mô hình hệ thống chính quyền 2 cấp tròn 1 tuần, trong đó lực lượng Công an sau sáp nhập được bố trí thành 34 Công an cấp tỉnh và 3.319 Công an cấp xã. Đồng thời, đây cũng là thời điểm tổ chức các hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2025; đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc khi triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và nhất là giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới; triển khai chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2025 (ngày 19/6/2025)...

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng.

Lực lượng Công an đi đầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đi đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác năm 2024.

Lực lượng đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách pháp luật, đặc biệt tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật góp phần tháo gỡ, xóa bỏ “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách pháp luật để kiến tạo, mở rộng không gian phát triển của đất nước, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Công an cũng gương mẫu đi đầu, “đi bước trước” dẫn dắt, lan tỏa trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Các đơn vị đổi mới tư duy, biện pháp công tác, tích cực đóng góp giữ gìn hòa bình và bảo vệ an ninh quốc tế, tranh thủ tối đa thời cơ, biến thách thức thành cơ hội góp phần phát triển đất nước. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.

Các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, an sinh xã hội; nghiệp vụ cơ bản; đối ngoại và hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học chiến lược, lý luận, Cảnh sát cơ động được đổi mới, thúc đẩy mạnh mẽ, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật được triển khai thực hiện chủ động, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác. Công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy tiếp tục được đổi mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và tổ chức trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng tình với chủ trương, giải pháp mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân cần chủ động nắm chắc tình hình; tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng nghiên cứu, dự báo, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp, xử lý từ sớm, từ xa âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, lực lượng, địa phương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt là thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; không để việc kiện toàn bộ máy ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội, phục vụ cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân; tuyệt đối không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm.

Cùng với đó, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tập trung trấn áp quyết liệt, có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tính mạng, tài sản, sức khỏe cho người dân; đặc biệt, là tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng; tội phạm có tổ chức...

Các lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, mục tiêu, công trình trọng điểm; thực hiện tốt hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân với đối tác, tổ chức quốc tế trong bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Theo Chủ tịch nước, cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và chuyển đổi số; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu bộ chỉ số về an ninh, an toàn, kiến tạo môi trường lành mạnh, văn minh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, du lịch; nâng cao ý thức của công dân trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật; thực hiện tốt việc phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, góp phần mang lại cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

Chủ tịch nước lưu ý Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, Bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ trì các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và uy tín, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bộ rà soát, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Chủ tịch nước đối với lực lượng Công an nhân dân.

Toàn lực lượng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo; khẳng định đây cũng là định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.../.

