Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp khơi thông nguồn lực để đạt tăng trưởng cao

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 19/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã làm rõ các nội dung liên quan để khơi thông các nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới.

Chỉ quản lý phần vốn góp không quản lý doanh nghiệp

Giải đáp câu hỏi của đại biểu Quốc hội về giải pháp đối với doanh nghiệp Nhà nước nhằm hiện thực mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và 2 con số thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tài chính cho biết với vai trò là chủ sở hữu của 18 tập đoàn, tổng công ty cũng như của một số doanh nghiệp khác, Bộ đã xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng.

Việc đầu tiên, Bộ đã yêu cầu tất cả các tập đoàn, tổng công ty phải điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh để đưa mục tiêu tăng trưởng của các doanh nghiệp này cũng phải thấp nhất từ 8% trở lên, đây là chỉ tiêu đặt ra.

Tiếp đến là sửa đổi mạnh mẽ thể chế, gắn với hoạt động của các doanh nghiệp, như việc sửa đổi luật 69, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật đấu thầu… các luật thuế với nhiều biện pháp để khơi thông nguồn lực và tăng hiệu quả của các doanh nghiệp.

Nhắc lại các phát biểu trước đó về việc các doanh nghiệp phải chủ động trong việc đổi mới tư duy quản trị điều hành với sự chủ động cao nhất, bởi Nhà nước đã “mở” hết rồi, Tư lệnh ngành Tài chính nhấn mạnh, Nhà nước hiện chỉ quản lý phần vốn góp trong doanh nghiệp không quản lý doanh nghiệp và doanh nghiệp được tự chủ về lương, thưởng, thu nhập, được tự chủ về tăng vốn và nhiều nội dung khác nữa…

Vì thế, doanh nghiệp phải đổi mới tư duy và chủ động để tận dụng tối đa các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn để triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất về lợi nhuận, doanh thu và tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các dự án, các lĩnh vực cốt lõi, có thế mạnh, không dàn trải, đặc biệt đối với những doanh nghiệp đang phải triển khai những nhiệm vụ chính trị như điện, dầu khí…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, doanh nghiệp phải đổi mới tư duy và chủ động để tận dụng tối đa các nguồn lực. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, Nhà nước thông qua người đại diện vốn để theo dõi cho hoạt động của doanh nghiệp và hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp để có thể vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai các mục tiêu cũng như các kiến nghị đặt ra.

Liên quan tới việc cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện sáp nhập, chuyển giao doanh nghiệp, giao vốn, tài sản giữa các doanh nghiệp phục vụ cho việc cơ cấu lại doanh nghiệp…, theo ông quy định hiện hành của Luật 69 và các văn bản hướng dẫn không quy định đầy đủ các trường hợp cơ cấu lại đã phát sinh trong thời gian vừa qua.

Do vậy, để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, Luật quản lý đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được Quốc hội bổ sung, sửa đổi theo hướng đó là: việc hợp nhất, sáp nhập giữa các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các trường hợp khác sẽ theo quy định của Chính phủ.

Tương tự, đối với việc chuyển giao vốn tài sản giữa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển giao vốn tài sản của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư tại các công ty cổ phần, công ty Trách nhiệm hữu hạn sang các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các trường hợp chuyển giao khác thì theo quy định của Chính phủ, hay việc chuyển giao quyền mua cổ phần, quyền ưu tiên mua cổ phần, quyền mua cổ phần góp vốn thực hiện giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ...

Theo ông, việc bổ sung các quy định nêu trên thì chúng ta giải quyết được dứt điểm các vướng mắc như đại biểu đã nêu, đặc biệt là khi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

“Khi quy định rõ ràng, các thành viên Chính phủ cũng có đầy đủ các căn cứ để đưa ra ý kiến của mình, từ đó đảm bảo tiến độ trong việc giải quyết vấn đề chuyển giao, sáp nhập giữa các doanh nghiệp vào với nhau và đảm bảo sự linh hoạt, chủ động trong quá trình thực hiện, đảm bảo quyền của Nhà nước trong các trường hợp cần thiết...

Hướng dòng vốn đầu tư công một cách tập trung, có trọng tâm, trọng điểm

Liên quan tới giải pháp để vừa tăng trưởng cao nhưng vẫn ổn định kinh tế vĩ mô, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, dù ở bất cứ giai đoạn nào, việc đảm bảo tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô cũng là mục tiêu xuyên suốt của cả 2 Bộ trước đây (Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và hiện nay là Bộ Tài chính sau khi sáp nhập.

Minh chứng là các chỉ tiêu về an toàn nợ công Việt Nam được kiểm soát chặt chẽ; đến cuối 2024, nợ công Việt Nam chỉ còn 34,7% GDP, thấp hơn mức trần cho phép của Quốc hội.

“Điều này cho thấy ngay cả khi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoạt động độc lập cũng có sự phối hợp hiệu quả để giữ vững kỷ luật tài khóa, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia," ông Thắng nói và cho rằng, khi ổn định, kiểm soát chặt chẽ nợ công, đầu tư có trọng tâm trọng điểm mới có thể tiếp tục đẩy mạnh cải thiện đầu tư.

Tư lệnh ngành Tài chính phân tích thêm, trước đây, việc cân bằng giữa đầu tư và an toàn tài khóa là việc phối hợp giữa hai Bộ thì nay được giải quyết trong một thể thống nhất. Sự thống nhất này mang lại sức mạnh tổng hợp.

Quan trọng hơn, Bộ Tài chính mới có điều kiện tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia. "Vấn đề không phải là chi bao nhiêu mà quan trọng hơn là chi vào đâu để đem lại hiệu quả lớn nhất, hướng dòng vốn đầu tư công một cách tập trung, có trọng tâm, trọng điểm," ông nhấn mạnh.

Vì vậy, việc hợp nhất 2 bộ còn giúp Bộ Tài chính chủ động hơn khi huy động nguồn lực phát triển. Đơn cử là việc vay và kế hoạch trả nợ công sẽ được Bộ chủ động, linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu các dự án và an toàn nợ công trong dài hạn.

“Sự thống nhất nêu trên sẽ tạo ra tư duy điều hành mới hiệu quả hơn đó là tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, đầu tư phải có hiệu quả, kỷ luật tài khóa là nền tảng vững chắc cho sự phát triển thịnh vượng,” Tư lệnh ngành Tài chính nêu rõ.

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Hoàng Văn Cường đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: TTXVN)

Làm rõ thêm và 1 trong 3 động lực tăng trưởng truyền thống (xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng nội địa), ông Thắng cho hay cùng với các động lực khác, tiêu dùng có vai trò thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù, tốc độ tăng tiêu dùng đã quay trở lại giai đoạn trước dịch với 9,5% nhưng so với kỳ vọng là 12% vẫn chưa đạt.

Do đó, các giải pháp được đưa ra là thúc đẩy và khuyến khích tiêu dùng, cải thiện và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Đặc biệt là việc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và củng cố niềm tin.

Cùng đó là việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tỷ giá để hạn chế tích trữ; kiểm soát giá hàng hóa, đặc biệt lễ tết, mùa du lịch; đẩy mạnh phòng chống buôn lậu hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại; tăng thu nhập cho người dân, tăng lương cho cán bộ công chức viên chức, tăng lương tối thiểu.

“Làm tốt chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp, sắp tới sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân; thúc đẩy tiêu dùng trên nền tảng số, có chính sách hỗ trợ chi tiêu cho vay, tiêu dùng; thúc đẩy tiêu dùng nông thôn, cải thiện hạ tầng nông thôn,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu ý kiến./.

