Ngày 15/7, tại Hải Phòng, Đảng ủy-Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm và giai đoạn 2026-2030."

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy-Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì lễ phát động.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị. Từ đó phát huy trí tuệ, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ VI đã xác định.

Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, cấp ủy và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng cần cụ thể hóa, thực hiện tốt một số nội dung, chỉ tiêu chủ yếu gồm thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; tập trung thi đua hoàn thành thắng lợi các đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ VI.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt “2 kiên định," “2 đẩy mạnh," “2 ngăn ngừa," “5 vững” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương và tinh thần làm việc “6 rõ” của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” và chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo," xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân," Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương." Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý đúng đối sách các tình huống và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy," “Đơn vị quản lý tài chính tốt," Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”…

Thiếu tướng Trần Văn Hậu phát biểu tại lễ phát động thi đua. (Ảnh: Lam Giang)

Tại lễ phát động, thay mặt Hội đồng Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Thiếu tướng Trần Văn Hậu yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ…/.

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