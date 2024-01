Bộ Y tế: Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia dịp Tết

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.