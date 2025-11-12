Bước tiến quan trọng của Argentina trong lộ trình gia nhập OECD

Ngày 11/11, Argentina đã chính thức nộp “bản ghi nhớ ban đầu” cho Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình gia nhập tổ chức quốc tế này.

Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Pablo Quirno đã trao tài liệu trên cho Tổng thư ký OECD, Mathias Cormann, tại trụ sở tổ chức này ở Paris.

Bản ghi nhớ là bản đánh giá sơ bộ về mức độ phù hợp của hệ thống pháp luật, chính sách và thực tiễn của Argentina so với các tiêu chuẩn của OECD.

Việc nộp tài liệu này mở ra giai đoạn kỹ thuật trong quá trình gia nhập tổ chức được thành lập năm 1961, hiện gồm 38 quốc gia thành viên.

Argentina chính thức chấp nhận lời mời gia nhập OECD từ tháng 12/2023 ngay sau khi Tổng thống Javier Milei nhậm chức. Lời mời này từng được OECD gửi từ tháng 1/2022 nhưng bị hoãn lại trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Alberto Fernández, người tiền nhiệm của ông Milei.

Trong thông cáo ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Argentina đánh giá việc trình bản ghi nhớ là “một dấu mốc có ý nghĩa lớn”, bao gồm hơn 240 nội dung tự đánh giá thể hiện cam kết của chính phủ đối với cải thiện quản lý công, minh bạch và chất lượng thể chế.

Theo Bộ Ngoại giao, Argentina đang bước vào giai đoạn mới với nền kinh tế vĩ mô ổn định, thể chế vững mạnh và chính sách công phù hợp với thông lệ quốc tế./.

