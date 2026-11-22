Tối 22/11, tại chùa Xiêm Cán (phường Hiệp Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc ngũ âm của người Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), chào mừng Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 và Lễ hội Ok Om Bok truyền thống của đồng bào Khmer.

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; đại diện sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các vị chức sắc, sư sãi, Ban Quản trị các chùa Khmer Nam tông cùng đông đảo đồng bào Khmer .

Liên hoan năm nay quy tụ 9 đội với hơn 130 diễn viên, nhạc công đến từ các đơn vị, địa phương, gồm: Đội Văn nghệ phường Hiệp Thành; các xã Hưng Hội, Thanh Tùng, Tân Lộc, Hòa Bình, Vĩnh Hậu, Đá Bạc, Hồ Thị Kỷ và Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Liên hoan. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ngay sau lễ khai mạc là phần thi diễn của 3 đơn vị gồm: Đội văn nghệ xã Hưng Hội, Đội văn nghệ xã Đá Bạc và Đội văn nghệ xã Hồ Thị Kỷ. Dù ở những lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả các diễn viên, nhạc công đều gặp nhau ở một tình yêu lớn dành cho di sản cha ông.

Các tiết mục mang đến Liên hoan không chỉ là sự tranh tài hay trình diễn, mà còn thể hiện rõ tâm huyết gìn giữ, trao truyền ngọn lửa gìn giữ di sản văn hóa từ thế hệ đi trước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Công, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nêu rõ, nghệ thuật múa dân gian, múa truyền thống và nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer Nam Bộ gắn bó mật thiết với đời sống đồng bào ở phum sóc và mái chùa Khmer.

Không gian này không chỉ phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh mà còn là nơi lưu giữ chữ viết, đạo lý và nét đẹp truyền thống của dân tộc. Những âm thanh của dàn nhạc ngũ âm cùng bước chân, bàn tay uyển chuyển trong điệu múa truyền thống gửi gắm khát vọng về cuộc sống ấm no, vẻ đẹp chân-thiện-mỹ, lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần thi diễn của đội xã Hưng Hội. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Liên hoan cũng là dịp tri ân những nghệ nhân, người thực hành nghệ thuật đã miệt mài gắn bó với từng điệu múa, từng nốt nhạc ngũ âm; tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị truyền thống trong đời sống đương đại, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm rạng rỡ thêm bức tranh đa sắc màu văn hóa-du lịch của Cà Mau.

Đêm khai mạc Liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc ngũ âm của người Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026 khép lại bằng màn trình diễn bắn pháo hoa trong không khí vui tươi, phấn khởi của đông đảo nhân dân./.

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