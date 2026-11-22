Sáng 22/11, tại phường Tuy Hòa, Bảo tàng Đắk Lắk khai mạc Trưng bày chuyên đề Di sản tư liệu sắc phong - Mạch nguồn lịch sử và văn hóa với 48 bản sắc phong bằng hình ảnh, kèm phiên âm, dịch nghĩa và tư liệu về các di tích thờ tự liên quan cùng 3 bản sắc phong gốc của các triều đại quân chủ Việt Nam (triều Lê, triều Nguyễn) hiện đang được lưu giữ tại các di tích đình, đền, lẫm, miếu, lăng, nhà thờ họ… tại địa bàn phía Đông của tỉnh.

Trong đợt trưng bày này, Bảo tàng Đắk Lắk đã lựa chọn trưng bày các sắc phong tiêu biểu của 4 nhân vật lịch sử và 9 vị thần. Đây là các nhân vật lịch sử có công trạng rõ rệt, có sắc phong còn nguyên vẹn như danh nhân Lương Văn Chánh, võ quan Dương Văn Khoa, võ quan Nguyễn Công Nhàn và ông Lê Trung Lập - tiền nhân khai phá vùng đất đồng bằng Tuy Hòa.

Các vị thần theo tín ngưỡng cộng đồng có sắc phong còn nguyên vẹn được lựa chọn trưng bày gồm Thiên Y A Na, Bạch Mã, Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị, Cao Các, Hà Bá, Nam Hải, Thổ Địa, Quan Thánh Đế Quân, Thành Hoàng. Bên cạnh sắc phong, không gian trưng bày còn có một số hình ảnh về di tích thờ tự các nhân vật lịch sử, các vị thần được ban sắc phong.

Theo Bảo tàng Đắk Lắk, sắc phong là loại hình di sản tư liệu do các đời vua dưới thời phong kiến ban cấp cho các nhân vật lịch sử, các vị thần. Di sản tư liệu này có giá trị về lịch sử, hành chính, tín ngưỡng; phản ánh quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng thôn xã, hệ thống thần linh được thờ phụng cũng như chính sách quản lý tín ngưỡng của nhà nước phong kiến qua các thời kỳ.

Các kết quả nghiên cứu, khảo sát, thống kê hiện nay cho thấy, trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk còn 183 sắc phong; trong đó có 27 sắc phong cho 13 nhân vật lịch sử, 156 sắc phong cho 15 vị thần.

Ông Nguyễn Hữu An, đại diện lãnh đạo Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, khu vực phía Đông của tỉnh hiện còn lưu giữ hàng trăm bản sắc phong từ thời Lê đến thời Nguyễn ghi nhận công lao của nhiều nhân vật lịch sử trong quá trình khai khẩn, mở mang vùng đất, lập làng và bảo vệ đất nước; đồng thời phản ánh sự đa dạng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng cư dân miền núi, đồng bằng và ven biển.

Thông qua trưng bày, Bảo tàng Đắk Lắk mong muốn công chúng tiếp cận rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác của loại hình di sản tư liệu này. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với đời sống hôm nay.

Trưng bày chuyên đề Di sản tư liệu sắc phong - Mạch nguồn lịch sử và văn hóa” diễn ra ngày 22/11/2026 đến ngày 22/1/2027. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk (từ ngày 18-24/11).

Từ ngày 22-24/11, tại phường Tuy Hòa, Bảo tàng Đắk Lắk cũng tổ chức không gian trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa với 10 gian hàng và 10 nghệ nhân đến từ các xã, phường tham gia./.

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