Ngày 22/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, Ủy ban Nhân dân xã Mao Điền phối hợp với Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Xứ Đông văn hiến-Đất Cảng anh hùng” và các hoạt động trải nghiệm giáo dục di sản nhằm chào mừng 81 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2026) và ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trên nền tảng lịch sử, văn hóa lâu đời của vùng đất Xứ Đông văn hiến, địa linh nhân kiệt và truyền thống kiên cường, bất khuất của Đất Cảng anh hùng, thành phố Hải Phòng sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương đã hội tụ đầy đủ những tiềm năng, lợi thế đặc biệt về địa lý, kinh tế, văn hóa và con người.

Với quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, Hải Phòng đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm phát triển năng động của đất nước, với ba trụ cột kinh tế chiến lược: công nghiệp hiện đại, cảng biển và logistic, du lịch và dịch vụ.

Không chỉ phát triển mạnh về kinh tế, Hải Phòng còn là nơi hội tụ, kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Từ vùng đất địa linh nhân kiệt với bề dày trầm tích văn hóa xứ Đông, nơi sản sinh và nuôi dưỡng nhiều bậc hiền tài, danh nhân văn hóa, đến thành phố Cảng anh hùng với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường đã tạo nên một chiều sâu văn hóa, lịch sử đáng tự hào như: Côn Sơn-Kiếp Bạc, quần thể di tích và danh thắng đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới; Đền thờ danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; Văn miếu Mao Điền - biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, nơi lưu dấu những tên tuổi khoa bảng làm rạng danh quê hương đất học xứ Đông.

Cùng với đó, Hải Phòng còn có những làng nghề truyền thống, những lễ hội dân gian đặc sắc… là minh chứng sinh động cho bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa và sức sống bền bỉ của vùng đất, con người thành phố.

Trưng bày ảnh "Xứ Đông văn hiến-Đất Cảng anh hùng” gồm 80 bức ảnh được chia thành 4 chủ đề gồm: Xứ Đông-Miền đất địa linh nhân kiệt; Di sản văn hóa-Hồn cốt quê hương; Đất Cảng-Thành phố anh hùng và Hải Phòng mới-Tầm vóc và khát vọng.

Triển lãm đã mở ra một hành trình khám phá về vùng đất và con người Hải Phòng hôm nay; đó là những di sản ngàn năm, những địa danh lịch sử, công trình kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, làng nghề truyền thống, lễ hội văn hóa đến những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, đô thị và đời sống xã hội.

Bên cạnh trưng bày ảnh, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản dành cho nhân dân, du khách và đặc biệt là học sinh như: Hội thi tìm hiểu di sản, “Mật thư-Giải mã di sản” - hoạt động khám phá di sản bằng hình thức trò chơi tương tác, giúp học sinh và du khách tiếp cận kiến thức lịch sử, văn hóa thông qua giải mã câu đố, tìm kiếm thông tin và hoàn thành thử thách.

Tại Văn miếu Mao Điền, du khách và học sinh được trải nghiệm in mộc bản; làm bánh đậu xanh; trải nghiệm trà sen Kiếp Bạc và quảng diễn nghệ thuật thưởng trà; tham quan trưng bày hình ảnh khoa cử phong kiến Việt Nam, không gian làng sỹ tử.

Qua hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn được truyền đi thông điệp “Di sản không chỉ là những gì cha ông để lại, mà còn là trách nhiệm của chúng ta đối với các thế hệ mai sau. Văn hóa không chỉ để tôn vinh, mà phải được gìn giữ, thực hành và lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi nhà trường và toàn xã hội.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mao Điền Trần Xuân Kiều cho biết, các hoạt động trải nghiệm sẽ là sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống hiếu học và ý thức bảo vệ di sản cho thế hệ trẻ.

Theo ông Trần Xuân Kiều, Văn miếu Mao Điền là văn miếu lớn thứ 2 trong cả nước, nơi tôn vinh các bậc hiền tài và ghi danh 637 vị đại khoa của vùng đất xứ Đông. Do đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã luôn xác định bảo tồn và phát huy giá trị di sản là nhiệm vụ quan trọng, cần gắn trách nhiệm của chính quyền với sự tham gia của cộng đồng.

Để phát huy giá trị của Văn miếu Mao Điền, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý di tích, nhà trường và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và kinh tế-xã hội của địa phương nói riêng và của thành phố Hải Phòng nói chung./.

Văn Miếu Mao Điền - biểu tượng truyền thống hiếu học, khoa bảng xứ Đông Với quy mô lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Văn Miếu Mao Điền không chỉ lưu giữ dấu ấn của nền giáo dục Nho học mà còn là nơi tôn vinh bậc hiền tài, bồi đắp truyền thống hiếu học.