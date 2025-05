Các cuộc đàm phán ngừng bắn Gaza tại Qatar “không đạt tiến triển”

Ngày 9/5, các nguồn thạo tin cho biết phái đoàn của Phong trào Hồi giáo Hamas đã tổ chức hai cuộc họp với các nhà trung gian Ai Cập và Qatar tại Thủ đô Doha của Qatar trong tuần này, nhưng không đạt được đột phá trong việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Một nguồn tin thân cận với Hamas khẳng định các quan chức Ai Cập đã gặp phái đoàn cấp cao của Hamas do nhà đàm phán chính Khalil al-Hayya dẫn đầu và các quan chức Qatar trong các ngày 7-8/5 tại Doha.

Nguồn tin thứ hai xác nhận các cuộc đàm phán diễn ra “nghiêm túc,” nhưng “không đạt được bất kỳ tiến triển cụ thể nào.”

Tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh ở Dải Gaza do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian cho đến nay vẫn chưa thành công trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận lâu dài, khi mà Israel và Hamas đều bất đồng về những vấn đề then chốt: Israel muốn Hamas trả tự do cho tất cả các con tin và phi quân sự hóa Dải Gaza, trong khi Hamas nêu yêu cầu “bất di bất dịch” là Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza hoặc một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, đưa hàng viện trợ vào vùng lãnh thổ của Palestine.

Vào ngày 6/5, Hamas khẳng định không còn lý do để tiếp tục tham gia đàm phán ngừng bắn với Israel sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố theo kế hoạch được nội các an ninh chấp thuận, Israel sẽ mở rộng chiến dịch tấn công tại Dải Gaza, kiểm soát viện trợ và di dời cư dân Gaza về phía Nam của vùng đất này, nhằm “đánh bại Hamas và trong quá trình đó, đảm bảo việc trả tự do các con tin.”

Mỹ thay đổi lập trường về việc giải giáp Hamas

Trong diễn biến liên quan ngày 9/5, báo Al-Araby al-Jadeed của Qatar đưa tin những ngày qua, các quan chức cấp cao của Mỹ dường như đã thay đổi lập trường liên quan đến việc giải giáp phong trào Hamas và quyết định tạm dừng giải quyết vấn đề này cho đến khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Gaza.

Theo báo Al-Araby al-Jadeed, Washington cũng cho rằng yêu cầu của Israel về việc trục xuất tất cả các thành viên của Hamas ra khỏi Dải Gaza là không thực tế do số lượng quá lớn và các quốc gia khác cũng không sẵn sàng tiếp nhận những người này.

Giới chức Mỹ còn đánh giá chính sách gia tăng sức ép quân sự để giải cứu con tin của Israel sẽ không có hiệu quả. Thay vào đó, Washington đang hướng tới một thỏa thuận đảm bảo trả tự do cho tất cả các con tin còn lại trong một đợt trao đổi con tin-tù nhân.

Hamas cũng đưa ra đề xuất tương tự với điều kiện Israel đồng ý chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, song Thủ tướng Israel Netanyahu đã bác bỏ ý tưởng này./.

