Các địa phương tại miền Bắc sẽ ngập đến khi nào?

Sau bão số 11, nhiều địa phương ở Bắc Bộ đang ngập lụt trên diện rộng như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng... Các địa phương này đã hứng chịu lượng mưa lớn như thế nào và dự báo khi nào sẽ hết ngập.

Sau bão số 11, nhiều địa phương ở Bắc Bộ đang ngập lụt trên diện rộng như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng... Các địa phương này đã hứng chịu lượng mưa lớn như thế nào và dự báo khi nào sẽ hết ngập?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Lượng mưa trong 36h (từ 07h ngày 06/10-19h/07/10) tại nhiều địa phương đã ở mức lịch sử. Tại Thái Nguyên lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, một số nơi lớn hơn như tại Đồng Hỷ gần 600mm, Nam Hòa , Phường Phan Đình Phùng đều trên 500mm... Đây là lượng mưa kỷ lục, xảy ra trong thời gian ngắn./.