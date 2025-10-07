Các trường học tại Hà Nội chủ động cho nghỉ học, học trực tuyến do mưa bão

Rạng sáng 7/10, hoàn lưu sau bão số 11 gây mưa vừa đến rất to ở khu vực Hà Nội khiến nhiều tuyến đường tại thủ đô bị ngập.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, ngay trong sáng sớm 7/10, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã "hỏa tốc" thông báo cho học sinh nghỉ học.

Trước đó, chiều ngày 6/10, các trường đã thông báo cho học sinh học trực tiếp trở lại vào ngày 7/10. Tuy nhiên, từ đêm đến sáng 7/10, Hà Nội đã có mưa rất to.

Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tùy thuộc vào diễn biến thời tiết thực tế, dự báo thời tiết, các trường chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên./.