Căng thẳng Israel-Iran: Israel sẽ triển khai các chuyến bay sơ tán ra nước ngoài

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Miri Regev cho biết Israel đang chuẩn bị triển khai các chuyến bay khởi hành ra nước ngoài bắt đầu từ đầu tuần tới để hỗ trợ du khách, nhà ngoại giao và công dân Israel rời khỏi đất nước - tùy thuộc vào sự chấp thuận của một ủy ban đặc biệt do chính phủ đứng đầu.

Bà Regev nói rằng ban đầu ủy ban này sẽ ưu tiên cao cho các đối tượng là du khách, nhà ngoại giao, các nhóm thanh thiếu niên cùng những người có nhu cầu nhân đạo và y tế khẩn cấp, những người đã bị mắc kẹt tại Israel kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào ngày 13/6, với rất ít lựa chọn để rời đi.

Bộ trưởng Regev cho biết: “Ở cuối danh sách ưu tiên sẽ là những người Israel muốn rời khỏi đất nước chỉ vì lý do nghỉ lễ, vì trọng tâm của chúng tôi trước hết là đưa khoảng 100.000 người Israel đang ở nước ngoài trở về. Ủy ban đặc biệt cũng sẽ xem xét cấp phép đối với các trường hợp khẩn cấp về nhân đạo và y tế của hành khách."

Cho đến nay, chiến dịch không vận do chính phủ dẫn đầu, bắt đầu từ ngày 18/6, mới chỉ tập trung vào việc đưa người Israel trở về một cách có kiểm soát và giới hạn.

Israel chưa cho phép người nước ngoài hay công dân Israel rời khỏi đất nước bằng đường hàng không nhằm tránh tình trạng quá tải và giảm thiểu thời gian máy bay đỗ tại Sân bay Ben Gurion do lý do an ninh và theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa.

Sân bay quốc tế này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa./.

