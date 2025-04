Cảnh báo thời tiết tháng Tư: Cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và mưa đá

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn), tháng Tư là tháng chuyển mùa, nên trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra nhiều trận dông, lốc, sét và mưa đá.

Thông tin cụ thể, chiều nay, 1/4, chuyên gia Trần Thị Chúc - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết trong tháng 4/2025, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiệt độ trung bình tháng Tư phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C.

Về không khí lạnh, trong 10 ngày đầu tháng Tư, có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, sau đó có xu hướng hoạt động yếu dần.

Thời kỳ giữa và cuối tháng Tư, nắng nóng có xu hướng hoạt động mạnh dần ở các khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do vậy, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng khả năng có nắng nóng gay gắt. Cũng trong thời gian này, nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại khu vực miền Đông Nam Bộ và gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Với xu thế thời tiết trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong tháng Tư này, trên phạm vi toàn quốc có khả năng sẽ xảy ra nhiều trận dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông.

Những hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên xảy ra rất nhanh trong thời gian ngắn, khó có thể dự báo xa. Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa, cơ quan khí tượng có thể cảnh báo trước khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Do vậy, người dân cần lưu ý, khi thấy gió mạnh, nhiệt độ giảm đột ngột, mây đen vây quanh thì khả năng rất cao sẽ xảy ra mưa đá ở khu vực đó.

Ngoài ra, không khí lạnh cũng có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải, đánh bắt hải sản trên biển.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong những ngày qua, do bắt đầu có sự giao thoa chuyển từ mùa lạnh sang mùa nóng nên thời tiết trở nên bất ổn định.

Trong những ngày cuối tháng Ba vừa qua, một số địa phương đã ghi nhận mưa đá trong tháng Ba như tại huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), các huyện Phù Yên, Yên Châu, Bắc Yên (tỉnh Sơn La); hay dông lốc xuất hiện tại các tỉnh Đồng Tháp và Lai Châu.

Đặc biệt, tại tỉnh Sơn La đã 3 lần xuất hiện mưa đá và ngày 25/3 xuất hiện đồng thời cả dông, lốc và mưa đá trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai./.

