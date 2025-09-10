Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh nhân viên công ty cấp nước để lừa đảo

Ngày 10/9, ông Phạm Phước Tài, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp đã tiếp nhận nhiều phản ánh của khách hàng về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh nhân viên công ty nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo ông Phạm Phước Tài, phương thức mà các đối tượng sử dụng là gọi điện thoại tự xưng nhân viên công ty, yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân, giấy tờ nhà đất để ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước kèm hứa hẹn được giảm giá tiền nước; đồng thời, đe dọa sẽ ngừng cấp nước nếu không thực hiện.

Sau đó, đối tượng dụ dỗ khách hàng kết bạn Zalo hoặc truy cập đường link giả mạo để ký hợp đồng trực tuyến.

Thực chất, các đường link này chứa mã độc; khi khách hàng truy cập và khai báo thông tin, dữ liệu cá nhân, đặc biệt là tài khoản ngân hàng sẽ có nguy cơ bị đánh cắp.

Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau khẳng định không cử nhân viên liên hệ riêng qua Zalo, nhắn tin hay yêu cầu khách hàng truy cập bất cứ đường link nào để ký hợp đồng trực tuyến hoặc đưa ra hình thức giảm giá tiền nước qua các kênh không chính thống.

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ cấp nước, công ty khuyến cáo khách hàng: Không cung cấp căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho số điện thoại hay đường link không rõ nguồn gốc; nhất là không kết bạn Zalo với tài khoản tự xưng là nhân viên cấp nước nhưng không xác minh được danh tính.

Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, khách hàng liên hệ số điện thoại công ty để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời.

Trước đó, ông Võ Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (BLW) cũng cho biết, từ ngày 6/9 đã xuất hiện tình trạng mạo danh đơn vị, gọi điện yêu cầu khách hàng “ký lại hợp đồng cung cấp nước” nhằm mục đích lừa đảo.

Sau khi nhận phản ánh từ người dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu khẳng định, trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty diễn ra bình thường, đạt nhiều kết quả tích cực.

Doanh nghiệp tập trung vào các dự án nâng cấp công nghệ, cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Vì vậy, công ty không hề có chủ trương yêu cầu khách hàng “ký lại hợp đồng” qua giao dịch trực tiếp hay đường liên kết trực tuyến. Tất cả hợp đồng đều được gia hạn tự động trên hệ thống khi đến hạn.

Công ty khuyến cáo khách hàng, tuyệt đối không nhấp vào liên kết lạ, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi, email đáng ngờ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để bảo vệ bản thân và cộng đồng./.

