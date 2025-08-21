Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Indonesia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Sáng 21/8, tàu CSB 8001 rời quân cảng Hải đội 301 (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), đưa đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm Trưởng đoàn đi thăm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng Cảnh sát biển Indonesia.

Chuyến thăm là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), hiện thực hóa bản Ghi nhớ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước, ký kết năm 2021.

Tham dự lễ tiễn tàu có Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam và cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Cảnh sát biển Việt Nam tới Indonesia trong năm 2025, thể hiện quyết tâm và thiện chí của hai lực lượng trong việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, nâng cao hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hoạt động này cũng đóng góp tích cực vào việc xây dựng vùng biển hòa bình, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển bền vững.

Thời gian qua, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Indonesia đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động như: Tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh, trao đổi đoàn các cấp, tổ chức hội nghị song phương luân phiên tại mỗi nước, phối hợp diễn tập tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố trên biển...

Gần đây nhất, vào tháng 10/2024, tàu KN Pulau Dana 323 của Cảnh sát biển Indonesia đã có chuyến thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: "Công tác đối ngoại của Cảnh sát biển Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đối ngoại của Bộ Quốc phòng.

Có thể nói, chuyến công tác của tàu CSB 8001 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giao nhiệm vụ thăm, làm việc và giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Indonesia nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Indonesia nói chung và lực lượng Cảnh sát biển nói riêng.

Qua chuyến công tác lần này, chúng tôi sẽ trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển, đồng thời tăng cường công tác hợp tác quốc tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển".

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam sẽ chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương và lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia; họp song phương với Cảnh sát biển Indonesia; thăm và giao lưu thể thao với cán bộ, thủy thủ Cảnh sát biển Indonesia; tham quan văn hóa tại thành phố Jakarta. Đặc biệt, hai lực lượng sẽ phối hợp luyện tập chung trên biển.

Chuyến thăm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm lần này của tàu CSB 8001 tại Indonesia được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các tình huống trên biển, mở ra những hướng hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả giữa hai lực lượng thời gian tới./.

Cảnh sát biển Việt Nam phát huy truyền thống đơn vị anh hùng Cảnh sát biển đã điều tra, bắt giữ, xử lý trên 6.600 vụ việc, trực tiếp khởi tố trên 460 vụ việc, bàn giao cho cơ quan chức năng nhiều vụ án, chuyên án quy mô lớn có tổ chức.