Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin

Ngày 16/8, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, thu giữ 7 bánh heroin và nhiều tang vật phạm tội khác.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động kỷ niệm lớn của tỉnh trong năm 2025, Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Ngày 15/8, tại xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Xuân Trường và Đồn Biên phòng Xuân Trường (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) đã phá thành công chuyên án 825C, bắt quả tang đối tượng Dương Văn Cai (sinh năm 1997, trú tại xóm Khau Cà, xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 bánh heroin với tổng khối lượng 2.225,93 gam, một điện thoại di động cùng nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án./.

Xét xử vụ ba cựu công an nhận hối lộ vì “tha” 4 người dùng ma túy Ngày 14/8, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên xét xử 3 cựu công an về tội Nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án để “tha” 4 người dùng ma túy.