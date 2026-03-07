Thế giới

CEO của Google trở thành một trong những CEO được trả lương cao nhất thế giới

Ông Sundar Pichai, CEO của Google trở thành một trong những CEO được trả lương cao nhất thế giới, theo đó, mức lương 3 năm của ông là 6 triệu USD, tương đương 2 triệu USD/năm.

Bích Liên
Sundar Pichai, người giữ chức CEO của Google từ năm 2015 và CEO của Alphabet từ năm 2019, trở thành một trong những CEO được trả lương cao nhất thế giới. (Nguồn: AFP)
Sundar Pichai, người giữ chức CEO của Google từ năm 2015 và CEO của Alphabet từ năm 2019, trở thành một trong những CEO được trả lương cao nhất thế giới. (Nguồn: AFP)

Theo một kế hoạch đãi ngộ mới, được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) công bố ngày 6/3, mức lương thưởng mà Giám đốc điều hành (CEO) của Google và công ty mẹ Alphabet có thể nhận được lên tới 700 triệu USD trong 3 năm tới.

Thỏa thuận trên đồng nghĩa với việc ông Sundar Pichai, người giữ chức CEO của Google từ năm 2015 và CEO của Alphabet từ năm 2019, trở thành một trong những CEO được trả lương cao nhất thế giới. Theo đó, mức lương 3 năm của ông Pichai là 6 triệu USD, tương đương 2 triệu USD/năm, sẽ không thay đổi.

Phần còn lại của khoản đãi ngộ sẽ được trả dưới dạng cổ phiếu của Alphabet, cũng như cổ phần trong 2 công ty con là công ty xe tự lái Waymo và dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái Wing.

Dữ liệu của SEC cho thấy ông Pichai có thể nhận được khoảng 130 triệu USD từ Waymo và 45 triệu USD từ Wing. Việc phân bổ sẽ phụ thuộc vào hiệu suất của cổ phiếu và đối số tiền cổ tức được trả. Trong trường hợp bị sa thải, ông Pichai sẽ mất tất cả các quyền chọn cổ phiếu - chưa đến thời điểm thực hiện./.

