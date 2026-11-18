Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 đã chính thức đệ trình yêu cầu Quốc hội phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp trị giá 50,1 tỷ USD nhằm hiện đại hóa toàn diện hệ thống kiểm soát không lưu và hạ tầng sân bay, sau sự cố kỹ thuật trên toàn quốc làm tê liệt hoạt động hàng không hồi cuối tuần qua.

Trong bức thư gửi tới các nhà lập pháp Mỹ, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, Giám đốc Cục Hàng không Liên bang (FAA) Bryan Bedford và Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Russ Vought khẳng định hệ thống thiết bị cũ kỹ, lạc hậu đã gây gián đoạn mạng lưới liên lạc và tín hiệu rađa trong đợt đình chỉ bay kéo dài 4 giờ hôm 13/11. Đây là lần ngừng bay trên toàn nước Mỹ kéo dài nhất kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001, khiến hàng không Mỹ phải mất nhiều ngày mới hoạt động bình thường trở lại.

Theo kế hoạch phân bổ chi tiết, chính quyền Mỹ đề xuất dành 10,1 tỷ USD để nâng cấp công nghệ kiểm soát không lưu, bao gồm mạng lưới viễn thông và công cụ điều phối tàu bay. Ngoài ra, tờ trình yêu cầu phân bổ 4 khoản ngân sách trị giá 10 tỷ USD mỗi khoản để cải tạo hạ tầng sân bay, hiện đại hóa các nhà ga xuống cấp, xây dựng 5 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực mới nhằm thay thế 22 trung tâm hiện có, cũng như xây mới hoặc nâng cấp khoảng 140 đài kiểm soát không lưu trên toàn quốc.

Tuy nhiên, đề xuất ngân sách khổng lồ này đang vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ đảng Dân chủ. Họ chỉ trích Bộ Giao thông Mỹ quản lý yếu kém nguồn vốn hiện có, cho rằng khoảng 9,1 tỷ USD trong các gói ngân sách hiện đại hóa hàng không được phê duyệt trước đây vẫn chưa được giải ngân. Phía Đảng Dân chủ cũng chỉ trích rằng chính quyền vẫn chưa giải trình rõ nguyên nhân gốc rễ của sự cố vừa qua cũng như thiếu kế hoạch thực thi khả thi.

Phản bác lại các chỉ trích trên, Bộ Giao thông Mỹ khẳng định đã phân bổ toàn bộ 12,5 tỷ USD được Quốc hội cấp năm ngoái cho các dự án nâng cấp dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, đồng thời giải thích các quy định ràng buộc của Quốc hội không cho phép đơn vị này tự ý điều chuyển nguồn vốn giữa các hạng mục khác nhau.

Về phần mình, Tổng thống Trump quy trách nhiệm sự cố cho hệ thống thiết bị lỗi thời từ các chính quyền tiền nhiệm và hối thúc Quốc hội sớm thông qua nguồn vốn mới./.

Hàng không Mỹ chật vật khôi phục sau sự cố kiểm soát không lưu Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố xảy ra trong quá trình nâng cấp hệ thống liên lạc, thay thế đường dây đồng cũ bằng cáp quang tốc độ cao.