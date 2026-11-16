Hoạt động hàng không tại Mỹ dự kiến bình thường trở lại từ ngày 16/11

Tình trạng gián đoạn hàng không tại Mỹ đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp với hơn 11.500 chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày 15/11, song Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy dự báo hoạt động bay sẽ bình thường trở lại vào ngày 16/11.

Theo trang dữ liệu hàng không FlightAware, ngày 15/11 ghi nhận khoảng 2.100 chuyến bay bị hủy và 9.400 chuyến bị hoãn trên toàn nước Mỹ. Hãng JetBlue hủy khoảng 28% số chuyến, American Airlines hủy 20%, còn United Airlines, Southwest và Delta ghi nhận tỷ lệ hủy từ 3% đến 5%.

Trước đó trong ngày 14/11, gần 6.700 chuyến bay bị hủy và hơn 9.000 chuyến bị hoãn. Triển vọng cho ngày 16/11 đã cải thiện đáng kể khi tính đến tối 15/11 (giờ miền Đông Mỹ), mới có 88 chuyến bay dự kiến cho ngày 16/11 bị hủy.

Đợt gián đoạn bắt nguồn từ lệnh dừng bay toàn quốc kéo dài gần 5 giờ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13/11, đợt đình chỉ bay dài nhất kể từ sau vụ tấn công ngày 11/9/2001.

Trả lời đài ABC ngày 15/11, Bộ trưởng Duffy cho biết chưa có bằng chứng về tấn công mạng hay hành vi phá hoại, nhưng nguyên nhân gốc rễ vẫn chưa được làm rõ. Ông nhấn mạnh FAA đặt an toàn hành khách lên hàng đầu và cho biết hoạt động bay nhiều khả năng sẽ bình thường hoàn toàn vào ngày 16/11.

Theo giới chức Mỹ, sự cố phát sinh khi nhà thầu L3Harris thay thế bộ định tuyến (router) tại cơ sở của FAA ở bang Arkansas, kích hoạt trục trặc tại một bộ định tuyến mới thay ở bang Texas. Thiết bị này đã gây quá tải dữ liệu cho các trung tâm kiểm soát không lưu trên cả nước, làm gián đoạn liên lạc. FAA đã vô hiệu hóa chức năng của các thiết bị lỗi cùng khoảng 60 bộ định tuyến tương tự.

Hai nguồn thạo tin cho biết quá trình lắp đặt diễn ra suôn sẻ dưới sự giám sát của FAA và sự cố chỉ xuất hiện sau khi cơ sở được bàn giao lại cho cơ quan này.

Ông Duffy cho hay các bộ định tuyến gặp lỗi được mua từ năm 2001 và đã lỗi thời từ năm 2006. Sự cố mới nhất cho thấy sức ép đối với hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ vốn đang gặp vấn đề về công nghệ cũ kỹ và thiếu hàng nghìn kiểm soát viên.

Hành khách chờ đợi tại sân bay quốc tế Ontario ở Ontario, California, Mỹ ngày 13/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Từ ngày 13/11, Bộ trưởng Duffy đề xuất cấp 50 tỷ USD để nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu, tăng từ mức 30 tỷ USD trước đó. Ngày 15/11, Tổng thống Donald Trump cũng kêu gọi Quốc hội phê duyệt thêm ngân sách.

Tuy nhiên, hai nghị sỹ cấp cao của đảng Dân chủ tại Hạ viện là Rick Larsen và André Carson bày tỏ nghi ngại khi khoảng 11 tỷ USD trong gói 12,5 tỷ USD được duyệt năm 2025 vẫn chưa giải ngân. Ông Duffy giải thích khoản tiền năm 2025 chỉ dành cho một số hạng mục cụ thể và không bao gồm phần mềm quản lý không phận mới.

Tại diễn đàn hạ tầng hàng không ở Montreal (Canada) ngày 15/11, Tổng Giám đốc Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) Justin Erbacci kêu gọi tăng đầu tư tư nhân bên cạnh nguồn vốn chính phủ để đáp ứng hệ thống lạc hậu và nhu cầu đi lại tăng cao. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo lượng hành khách toàn cầu sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2050./.

Sự cố hàng không Mỹ phơi bày lỗ hổng hạ tầng kiểm soát không lưu Sự cố gián đoạn khiến gần 6.000 chuyến bay bị hủy, phơi bày hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ đã cũ và những thách thức trong kế hoạch hiện đại hóa.