Cho phép ôtô dưới 7 chỗ được qua cầu Trung Hà nối Hà Nội và Phú Thọ

Cầu Trung Hà nằm trên Quốc lộ 32 bắc qua sông Đà, nối thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 743,6m, gồm 14 nhịp. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Chiều 26/9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Trung Hà Km64+639, Quốc lộ 32 và phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông từ thành phố Hà Nội đi thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện của Tỉnh Phú Thọ.

Phương án điều chỉnh cụ thể như sau: cho phép các phương tiện xe ôtô từ 7 chỗ trở xuống, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu Trung Hà tại km64+639, Quốc lộ 32.

Các phương tiện được phép lưu thông mỗi chiều một làn xe, theo làn đường, phần đường quy định và đi với tốc độ tối đa 20 km/h. Cấm các phương tiện dừng, đỗ trên cầu.

Phương án phân luồng cho các phương tiện không được phép lưu thông qua cầu Trung Hà Km64+639, Quốc lộ 32 theo hướng từ thành phố Hà Nội đi Phú Thọ. Cụ thể: hướng từ thành phố Hà Nội đi thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Cẩm Khê lưu thông theo các hướng.

Hướng thứ nhất: từ thành phố Hà Nội đi theo cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long-Đường Võ Văn Kiệt/Võ Nguyên Giáp-Cao tốc Nội Bài-Lào Cai đi ra tại các nút giao IC7, IC8, IC9, IC10, IC11. Hướng thứ hai: Từ thành phố Hà Nội đi theo cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long-Đường Võ Văn Kiệt/ Võ Nguyên Giáp-Quốc lộ 2.

Hướng thứ ba: từ thành phố Hà Nội đi theo Quốc lộ 32-Thị xã Sơn Tây-Cầu Vĩnh Thịnh-Quốc lộ 2C-Quốc lộ 2.

Hướng thứ tư: từ thành phố Hà Nội đi theo Quốc lộ 32-Thị xã Sơn Tây-Tiếp tục đi theo Quốc lộ 32-cầu Văn Lang-Quốc lộ 2. Phân luồng cho các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các huyện: Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, Tam Nông, Yên Lập lưu thông theo hướng từ thành phố Hà Nội đi theo Đại lộ Thăng Long-tỉnh lộ 414-Cầu Đồng Quang-Đường tỉnh lộ 317.

Thời gian thực hiện từ 15h ngày 25/9/2024 cho đến khi có thông báo thay thế. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Công an thành phố Hà Nội: phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông-Bộ Công an, Công an Tỉnh Phú Thọ và các đơn vị có liên quan bố trí các lực lượng để hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông từ xa và phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực đầu Cầu Trung Hà và đường dẫn lên cầu.

Cầu Trung Hà bắc qua sông Đà, nối Hà Nội và Phú Thọ hiện bị hư hỏng, xói lở trụ cầu, đang trong quá trình sửa chữa nên phía tỉnh Phú Thọ cấm xe lưu thông qua cầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Ba Vì, Mê Linh, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và Thị xã Sơn Tây: bố trí các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, thanh tra giao thông vận tải hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường theo phương án phân luồng tổ chức giao thông.

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông và chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông.

Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội giao Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ động xây dựng phương án chốt trực, bố trí lực lượng phối hợp với Công an thành phố, Công an các quận, huyện, thị xã, chính quyền địa phương để tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32, Quốc lộ 2, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Cầu Thăng Long, Cầu Nhật Tân…

Phối hợp hướng dẫn phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực đầu Cầu Trung Hà và đường dẫn lên cầu. Phòng Quản lý Vận tải thông báo cho các bến xe, các doanh nghiệp vận tải nắm bắt lộ trình hướng dẫn phân luồng từ xa để điều chỉnh lộ trình tuyến cho phù hợp theo phương án phân luồng tổ chức giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn giao thông từ xa theo phương án phân luồng tổ chức giao thông; bố trí các lực lượng ứng trực kịp thời xử lý các sự cố liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường duy tu, duy trì đảm bảo mặt đường êm thuận tránh gây mất an toàn giao thông.

Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền phương án hướng dẫn phân luồng giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố để người dân được biết và chủ động lộ trình di chuyển./.

Hà Nội phân luồng giao thông sau khi cấm xe lưu thông qua cầu Trung Hà Với việc Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cấm xe qua cầu Trung Hà do lo ngại mưa lũ diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã đưa ra phương án tổ chức giao thông cho phương tiện lưu thông tới Phú Thọ.